В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 6 ноября. Начало встречи — в 06:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Голден Стэйт»
Турнирная таблица: в Западной конференции «Голден Стэйт» занимает восьмое место, одержав на старте сезона пять побед и потерпев три поражения.
Последние матчи: калифорнийцы на домашней арене нанесли поражение «Финиксу» (116:113). Весомый вклад в победу команды внёс Стефен Карри, набрав 34 очка, совершив 6 подборов и отдав 7 передач.
Не сыграют: в лазарете команды находятся Джимми Батлер, Мозес Муди, Кристапс Порзингис.
Состояние команды: «Голден Стэйт» одержал пятую победу подряд в сезоне, обыграв также «Лос-Анджелес Клипперс» (124:112), «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:95), «Миннесоту» (119:114) и «Денвер» (134:114). До этого калифорнийцы проиграли «Финиксу» (122:131), «Мемфису» (108:111) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (105:127).
«Майами»
Турнирная таблица: в Восточной конференции «Майами» занимает девятое место, одержав три победы и потерпев пять поражений.
Последние матчи: баскетболисты из Флориды одержали гостевую победу над «Лос-Анджелес Клипперс» (117:116 ОТ). Основное время поединка завершилось вничью 107:107. Весомый вклад в успех команды внёс Бэм Адебайо, который отправил в кольцо соперника 33 очка.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: в последних матчах «хитовцы» переиграли «Индиану» (145:125), «Атланту» (129:117), но уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:138), «Далласу» (109:113).
Статистика для ставок
- «Майами» занимает 9-е место в Восточной конференции
- «Голден Стэйт» занимает 8-е место в Западной конференции
- В этом сезоне соперники ещё не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Голден Стэйт» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.34. На победу «Майами» — 3.25.
ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: «Голден Стэйт» выглядит неплохо в последних матчах, пять побед подряд может придать уверенности калифорнийцам перед игрой с «огненными». Есть вероятность, что Стеф Карри снова сыграет ключевую роль, в этот раз в поединке против «хитовцев».
Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-6.5) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: В среднем матчи с участием «Голден Стэйт» завершаются на отметке 235-238 очков. В таком случае можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 1.90.