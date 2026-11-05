прогноз на матч НБА, ставка за 1.80

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 6 ноября. Начало встречи — в 06:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: в Западной конференции «Голден Стэйт» занимает восьмое место, одержав на старте сезона пять побед и потерпев три поражения.

Последние матчи: калифорнийцы на домашней арене нанесли поражение «Финиксу» (116:113). Весомый вклад в победу команды внёс Стефен Карри, набрав 34 очка, совершив 6 подборов и отдав 7 передач.

Не сыграют: в лазарете команды находятся Джимми Батлер, Мозес Муди, Кристапс Порзингис.

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Состояние команды: «Голден Стэйт» одержал пятую победу подряд в сезоне, обыграв также «Лос-Анджелес Клипперс» (124:112), «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:95), «Миннесоту» (119:114) и «Денвер» (134:114). До этого калифорнийцы проиграли «Финиксу» (122:131), «Мемфису» (108:111) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (105:127).

«Майами»

Турнирная таблица: в Восточной конференции «Майами» занимает девятое место, одержав три победы и потерпев пять поражений.

Последние матчи: баскетболисты из Флориды одержали гостевую победу над «Лос-Анджелес Клипперс» (117:116 ОТ). Основное время поединка завершилось вничью 107:107. Весомый вклад в успех команды внёс Бэм Адебайо, который отправил в кольцо соперника 33 очка.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: в последних матчах «хитовцы» переиграли «Индиану» (145:125), «Атланту» (129:117), но уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:138), «Далласу» (109:113).

На что ставят в матче Голден Стэйт — Майами Букмекерские коэффициенты на матч Голден Стэйт — Майами: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Майами» занимает 9-е место в Восточной конференции

«Голден Стэйт» занимает 8-е место в Западной конференции

В этом сезоне соперники ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Голден Стэйт» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.34. На победу «Майами» — 3.25.

ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Голден Стэйт» выглядит неплохо в последних матчах, пять побед подряд может придать уверенности калифорнийцам перед игрой с «огненными». Есть вероятность, что Стеф Карри снова сыграет ключевую роль, в этот раз в поединке против «хитовцев».

1.80 Фора «Голден Стэйт» (-6.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Голден Стэйт» — «Майами» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-6.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: В среднем матчи с участием «Голден Стэйт» завершаются на отметке 235-238 очков. В таком случае можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 235.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Голден Стэйт» — «Майами» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 1.90.