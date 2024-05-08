8 мая в 13-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ахал» и «Аркадаг». Начало игры — в 15:00 мск. «Ахал» — «Аркадаг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ахал»

Турнирное положение: «Ахал» будет бороться за высокие позиции в чемпионате. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Ахал» на 6 очков отстает от лидера чемпионата «Аркадага». Более того, команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда сумела победить. «Ахал» уверенно расправился с «Шагадамом» (2:0).

Причем до того команда переиграла «Мерв» (5:1). Да и с «Энергетиком» ей справиться удалось (1:0).

Вот только поражение от «Копетдага» (2:3) несколько не вписывается в концепцию борьбы за чемпионство. Да и главный конкурент осечек пока не допускал.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: сейчас команда имеет шанс вплотную подобраться к лидеру. Между тем, «Ахалу» нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Матчи против «Аркадага» для команды исторически складываются неудачно. Все 4 очных поединка были проиграны.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Ахал» постарается сыграть на своих лучших качествах.

«Аркадаг»

Турнирное положение: Старт чемпионата Туркменистана команда провела блечтяще. Ныне «Аркадаг» располагается на 1 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Аркадаг» в 10 матчах еще ни разу не потерял очков. Команда выиграла все своим матчи, забив 52 мяча при 5 пропущенных.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда вновь добыла три очка. «Аркадаг» разнес «Небитчи» (5:0).

А вот до того команда переиграла «Алын Асыр» (4:2). Побежден был и колючий «Шагадам» — 2:1.

Очевидно, что команда постарается продолжить свой крейсерский ход. Да и оборона команды действует весьма уверенно.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аркадаг» выглядит непобедимым. Да и в плане реализации у команды полный ажур.

Состав команды по местным меркам выглядит весьма качественно. Плюс клубный лазарет на данный момент пустеет.

В мартовском поединке «Аркадаг» ращгромил «Ахал» (4:1). Да и на эту встречу настрой также будет максимальным.

Наверняка гости будут действовать с позиции силы. «Аркадаг» явно постарается оторваться от конкурентов.

Статистика для ставок

«Ахал» в среднем забивает 2 гола за матч

«Аркадаг» забивает в среднем 5 голов за матч

«Аркадаг» еще не терял очков в текущем чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 6.57.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.75.

Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

«Аркадаг» во всех очных встречах переиграл «Ахал», и этот поединок также начнет активно.

Ставка: Победа «Аркадага» в 1 тайме за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится у обоих оппонентов.

Ставка: Обе забьют за 2.20