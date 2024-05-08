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    «Ахалу» сразу несдобровать

    «Ахал» — «Аркадаг». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 8 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ахал» — «Аркадаг»
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    «Ахал»
    8 мая в 13-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ахал» и «Аркадаг». Начало игры — в 15:00 мск. «Ахал» — «Аркадаг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 08 Мая 2024 года
    Ахал
  • Аннау
    •  Ахал 15:00 Аркадаг Аркадаг
  • Аркадаг
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    «Ахал»

    Турнирное положение: «Ахал» будет бороться за высокие позиции в чемпионате. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ахал» на 6 очков отстает от лидера чемпионата «Аркадага». Более того, команда в среднем забивает 2 гола за матч.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда сумела победить. «Ахал» уверенно расправился с «Шагадамом» (2:0).

    Причем до того команда переиграла «Мерв» (5:1). Да и с «Энергетиком» ей справиться удалось (1:0).

    Вот только поражение от «Копетдага» (2:3) несколько не вписывается в концепцию борьбы за чемпионство. Да и главный конкурент осечек пока не допускал.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: сейчас команда имеет шанс вплотную подобраться к лидеру. Между тем, «Ахалу» нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Матчи против «Аркадага» для команды исторически складываются неудачно. Все 4 очных поединка были проиграны.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Ахал» постарается сыграть на своих лучших качествах.

    «Аркадаг»

    Турнирное положение: Старт чемпионата Туркменистана команда провела блечтяще. Ныне «Аркадаг» располагается на 1 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Аркадаг» в 10 матчах еще ни разу не потерял очков. Команда выиграла все своим матчи, забив 52 мяча при 5 пропущенных.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда вновь добыла три очка. «Аркадаг» разнес «Небитчи» (5:0).

    А вот до того команда переиграла «Алын Асыр» (4:2). Побежден был и колючий «Шагадам» — 2:1.

    Очевидно, что команда постарается продолжить свой крейсерский ход. Да и оборона команды действует весьма уверенно.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аркадаг» выглядит непобедимым. Да и в плане реализации у команды полный ажур.

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    Состав команды по местным меркам выглядит весьма качественно. Плюс клубный лазарет на данный момент пустеет.

    В мартовском поединке «Аркадаг» ращгромил «Ахал» (4:1). Да и на эту встречу настрой также будет максимальным.

    Наверняка гости будут действовать с позиции силы. «Аркадаг» явно постарается оторваться от конкурентов.

    Статистика для ставок

    • «Ахал» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Аркадаг» забивает в среднем 5 голов за матч

    • «Аркадаг» еще не терял очков в текущем чемпионате

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 6.57.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.75.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Аркадаг» во всех очных встречах переиграл «Ахал», и этот поединок также начнет активно.

    Ставка: Победа «Аркадага» в 1 тайме за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится у обоих оппонентов.

    Ставка: Обе забьют за 2.20

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    Ставка и прогноз на матч «Ахал» — «Аркадаг» с коэффициентом 2.14. Дата матча: 08.05.2024. Прогнозы на футбол. «Ахалу» сразу несдобровать
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