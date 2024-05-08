«Ахал»
Турнирное положение: «Ахал» будет бороться за высокие позиции в чемпионате. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Ахал» на 6 очков отстает от лидера чемпионата «Аркадага». Более того, команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда сумела победить. «Ахал» уверенно расправился с «Шагадамом» (2:0).
Причем до того команда переиграла «Мерв» (5:1). Да и с «Энергетиком» ей справиться удалось (1:0).
Вот только поражение от «Копетдага» (2:3) несколько не вписывается в концепцию борьбы за чемпионство. Да и главный конкурент осечек пока не допускал.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: сейчас команда имеет шанс вплотную подобраться к лидеру. Между тем, «Ахалу» нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Матчи против «Аркадага» для команды исторически складываются неудачно. Все 4 очных поединка были проиграны.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Ахал» постарается сыграть на своих лучших качествах.
«Аркадаг»
Турнирное положение: Старт чемпионата Туркменистана команда провела блечтяще. Ныне «Аркадаг» располагается на 1 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Аркадаг» в 10 матчах еще ни разу не потерял очков. Команда выиграла все своим матчи, забив 52 мяча при 5 пропущенных.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда вновь добыла три очка. «Аркадаг» разнес «Небитчи» (5:0).
А вот до того команда переиграла «Алын Асыр» (4:2). Побежден был и колючий «Шагадам» — 2:1.
Очевидно, что команда постарается продолжить свой крейсерский ход. Да и оборона команды действует весьма уверенно.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аркадаг» выглядит непобедимым. Да и в плане реализации у команды полный ажур.
Состав команды по местным меркам выглядит весьма качественно. Плюс клубный лазарет на данный момент пустеет.
В мартовском поединке «Аркадаг» ращгромил «Ахал» (4:1). Да и на эту встречу настрой также будет максимальным.
Наверняка гости будут действовать с позиции силы. «Аркадаг» явно постарается оторваться от конкурентов.
Статистика для ставок
- «Ахал» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Аркадаг» забивает в среднем 5 голов за матч
- «Аркадаг» еще не терял очков в текущем чемпионате
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 6.57.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.75.
- 2.07ПСЖ — Боруссия Д: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.
«Аркадаг» во всех очных встречах переиграл «Ахал», и этот поединок также начнет активно.
Ставка: Победа «Аркадага» в 1 тайме за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится у обоих оппонентов.
Ставка: Обе забьют за 2.20