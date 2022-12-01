Кержаков отреагировал на слухи о возможном назначении в «Сабаил»

не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он может возглавить азербайджанский

«Могу возглавить "Сабаил"? Пока что без комментариев.

Когда что-то произойдет, то вы сразу же узнаете», — сказал 40-летний специалист, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Кержаков возглавлял «Нижний Новгород», который под его руководством занял 11-е место в чемпионате России.

Ранее экс-форвард «Зенита» также работал старшим тренером юношеской сборной России (2018 — 2020) и возглавлял «Томь» (2020 — 2021).

«Сабаил» после 15 туров в чемпионате Азербайджана занимает восьмое место с 10 очками.