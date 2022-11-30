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    Саудовская Аравия — Мексика. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча третьего тура чемпионата мира в Катаре между сборными Саудовской Аравии и Мексики

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    Сборная Мексики
    В 22:00 по московскому времени в городе Лусаил сойдутся третья и четвертая команды группы C. Обе сборные не потеряли шансы на выход в плей-офф и сегодня попытаются добыть заветную путевку. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Саудовская Аравия

    Подопечные Эрве Ренара набрали три очка после двух туров и занимают третью позицию в группе C. В первом для себя матче на чемпионате мира сборная Саудовской Аравии сотворила сенсацию, одержав волевую победу над аргентинцами (2-1). Во втором туре аравийцы встречались со сборной Польши, набравшей одно очко в стартовом матче с мексиканцами. Азиатская команда ушла на перерыв с минимальным отставанием после гола Зелиньского. Аравийцы могли сравнять счет в конце первого тайма, но Аль-Давсари не реализовал пенальти. Во второй половине игры команда Эрве Ренара пропустила еще раз, позволив Роберту Левандовскому забить первый гол на чемпионатах мира и установить окончательный счет в матче — победа Польши 2-0.

    Для того, чтобы гарантировать себе место в плей-офф, сборной Саудовской Аравии сегодня нужно побеждать Мексику. В таком случае результат параллельного матча Польши и Аргентины не будет иметь для аравийцев значения. Ничья также может вывести сборную Саудовской Аравии в плей-офф, но тогда подопечным Эрве Ренара будет необходима крупная победа Польши над Аргентиной.

    В десяти последних матчах сборная Саудовской Аравии одержала три победы, пять раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

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    Мексика

    Мексиканцы замыкают турнирную таблицу группы C, набрав одно очко за два тура. В первом матче «зеленые» сыграли в нулевую ничью с Польшей. Героем матча стал голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа, отразивший пенальти от Роберта Левандовского во втором тайме. Во втором туре подопечные Херардо Мартино встречались с мотивированными аргентинцами и потерпели поражение, пропустив дважды во втором тайме от Месси и Фернандеса.

    Мексику сегодня устроит только победа, но даже она не гарантирует им место в плей-офф. В случае собственного успеха многое будет зависеть от результата параллельного матча Польши и Аргентины. «Зеленых» может устроить как победа Польши, так и ее крупное поражение. Ничья в параллельном матче оставляет мексиканцев за бортом плей-офф. Сборной Мексики в предстоящем матче из-за травмы не поможет капитан команды Андрес Гуардадо.

    В десяти последних матчах сборная Мексики одержала три победы, три раза сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

    Личные встречи

    Команды провели между собой три очных матчах, в которых неизменно успех праздновала сборная Мексики — 2:0, 5:0 и 5:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика с коэффициентом 2.23.

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