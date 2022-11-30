Пеле госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья

Легендарный бразильский нападающийбыл госпитализирован 29 ноября из-за проблем со здоровьем, сообщает ESPN

В отличие от прошлых визитов в больницу в Сан-Паулу, этот не был запланирован. Пеле забрала его жена Марсия Аоки и опекун после того, как у него появились отеки по всему телу.

По прибытии в больницу имени «Альберта Эйнштейна» медицинский персонал диагностировал генерализованный отек, эдемигемический синдром и выявил декомпенсированную сердечную недостаточность.

В клинике также отметили, что у Пеле наблюдается спутанность сознания, из-за которой он не может самостоятельно заботиться о себе.

В ходе предстоящего обследования будет также оценена возможность печеночной энцефалопатии.

Ранее сообщалось, что у Пеле выявлен рак в различных органах тела. Химиотерапия, проведенная за последние месяцы, не дала никакого результата.

Супруга Пеле подтвердила госпитализацию, но только для плановых обследований и ежемесячного анализа химиотерапии.