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    Пеле госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья

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    Легендарный бразильский нападающий Пеле был госпитализирован 29 ноября из-за проблем со здоровьем, сообщает ESPN.

    Пеле
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    Пеле

    В отличие от прошлых визитов в больницу в Сан-Паулу, этот не был запланирован. Пеле забрала его жена Марсия Аоки и опекун после того, как у него появились отеки по всему телу.

    По прибытии в больницу имени «Альберта Эйнштейна» медицинский персонал диагностировал генерализованный отек, эдемигемический синдром и выявил декомпенсированную сердечную недостаточность.

    В клинике также отметили, что у Пеле наблюдается спутанность сознания, из-за которой он не может самостоятельно заботиться о себе.

    В ходе предстоящего обследования будет также оценена возможность печеночной энцефалопатии.

    Ранее сообщалось, что у Пеле выявлен рак в различных органах тела. Химиотерапия, проведенная за последние месяцы, не дала никакого результата.

    Супруга Пеле подтвердила госпитализацию, но только для плановых обследований и ежемесячного анализа химиотерапии.

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