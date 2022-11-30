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    Нигматуллин: Назначение Ротенберга может открыть для «Локомотива» новые возможности

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    Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение Бориса Ротенберга на пост директора департамента развития молодежного футбола московского клуба.

    Руслан Нигматуллин
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    Руслан Нигматуллин

    «Если честно, новости из стана "Локомотива" уже совсем не удивляют меня. Ротенберг — фамилия с большими возможностями! Возможно, теперь для "Локомотива" откроются какие‑то новые возможности.

    Может, стратегический ход Локомотива», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

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    • Борис Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 по 2022 год. В июле 36-летний экс-футболист провел прощальный матч за «железнодорожников» и завершил карьеру.

    Напомним, ранее «Локомотив» объявил о назначении Дмитрия Ульянова на должность спортивного директора.

    «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.

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