Нигматуллин: Назначение Ротенберга может открыть для «Локомотива» новые возможности

Бывший голкипер «Локомотива»прокомментировал назначение на пост директора департамента развития молодежного футбола московского клуба.

«Если честно, новости из стана "Локомотива" уже совсем не удивляют меня. Ротенберг — фамилия с большими возможностями! Возможно, теперь для "Локомотива" откроются какие‑то новые возможности.

Может, стратегический ход Локомотива», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Борис Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 по 2022 год. В июле 36-летний экс-футболист провел прощальный матч за «железнодорожников» и завершил карьеру.

Напомним, ранее «Локомотив» объявил о назначении Дмитрия Ульянова на должность спортивного директора.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.