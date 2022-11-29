Ротенберг назначен директором департамента развития молодежного футбола «Локомотива»

Бывший защитник московского «Локомотива»назначен на должность директора департамента развития молодежного футбола «железнодорожников», сообщает пресс-служба клуба.

«Борис Борисович будет отвечать за реализацию единой системы подготовки молодых футболистов. Она затрагивает всю клубную вертикаль "Локомотива", в которую входят команды всех возрастов "железнодорожников".

Основная задача — подготовка игроков, которые будут максимально соответствовать требованиям главной команды», — говорится в сообщении «Локомотива».

Борис Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 по 2022 год. В июле 36-летний экс-футболист провел прощальный матч за «железнодорожников» и завершил карьеру.

Напомним, ранее «Локомотив» объявил о назначении Дмитрия Ульянова на должность спортивного директора.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.