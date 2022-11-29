ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Такума АсаноЯпонский Азар: кто такой Асано, шокировавший Германию
    Все новости спорта

    Ротенберг назначен директором департамента развития молодежного футбола «Локомотива»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив РПЛ Футбол России
    Бывший защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг назначен на должность директора департамента развития молодежного футбола «железнодорожников», сообщает пресс-служба клуба.

    Борис Ротенберг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Борис Ротенберг

    «Борис Борисович будет отвечать за реализацию единой системы подготовки молодых футболистов. Она затрагивает всю клубную вертикаль "Локомотива", в которую входят команды всех возрастов "железнодорожников".

    Основная задача — подготовка игроков, которые будут максимально соответствовать требованиям главной команды», — говорится в сообщении «Локомотива».

    Борис Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 по 2022 год. В июле 36-летний экс-футболист провел прощальный матч за «железнодорожников» и завершил карьеру.

    Напомним, ранее «Локомотив» объявил о назначении Дмитрия Ульянова на должность спортивного директора.

    «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уверенная виктория англичан?
  • Уэльс — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • «Летучий голландец» пробьется в море плей-офф
  • Нидерланды — Катар. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Эквадорцы уверенно шагнут в плей-офф
  • Эквадор — Сенегал. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Уэльс — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Нидерланды — Катар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Эквадор — Сенегал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Иран — США
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Польша — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры