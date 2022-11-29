Роман Ротенберг о новой должности брата в «Локомотиве»: Боря с пяти лет в футболе. Он может многое передать молодым

Главный тренер СКАпрокомментировал назначение своего братана пост директора департамента развития молодежного футбола

«Боря с пяти лет в футболе. Он очень любит это дело, много отыграл. Думаю, он может многое передать молодым.

Это серьезная работа, которая требует полной самоотдачи, круглосуточной погруженности в это дело. Думаю, что его опыт пригодится для развития молодых игроков. Желаю ему удачи!», — приводит слова Романа Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Борис Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 по 2022 год. В июле 36-летний экс-футболист провел прощальный матч за «железнодорожников» и завершил карьеру.

Напомним, ранее «Локомотив» объявил о назначении Дмитрия Ульянова на должность спортивного директора.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.