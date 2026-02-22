прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.35

23 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Елимай». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Спартак — Елимай с коэффициентом для ставки за 2.35.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» проводят бледный сезон. Команда ушла зимовать на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Спартак» на 8 пунктов отстает от медальной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-белые» не сумели одолеть «Астану» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Далянь Йингбо» (1:0). Да и поединок с «Пюником» завершился успехом (2:0).

В пяти своих последних матчах «Спартак» добыл 2 виктории. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красно-белые» на сборах выглядят достаточно выгодно. Команда победила в 2 из трех своих спаррингов.

Причем «Спартак» имеет весьма качественную атакующую линию. Да и Эсекьель Барко явно скажет свое веское слово.

«Елимай»

Турнирное положение: Семейцы продуктивно провели минувший чемпионат Казахстана. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Елимай» на 6 очков отстал от третьей позиции. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Семейцы сумели переиграть «Урарту» (3:1).

До того команда была бита «Локомотивом» (0:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Краснодара» (1:2).

При этом «Елимай» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Семейцы в зимних спаррингах не преуспевают в плане результатов. До последней виктории команда уступила трижды кряду.

При этом «Елимай» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Зато последняя победа над армянами наверняка прибавит позитива.

Команда уступила россиянам в обоих зимних спаррингах. Причем в каждом из поединков семейцы пропускали по 2 мяча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Спартак» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 2.70.

Прогноз: «Спартак» явно сильнее соперника, к тому же оппонент уступил в обоих своих спаррингах с российскими клубами.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут паритет.

