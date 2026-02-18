Первый матч плей-офф Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» должен был стать продолжением недавней лиссабонской истории — той самой, где португальцы уже кусали мадридцев и где у «сливочных» было слишком много хаоса. На этот раз «Реал» приехал другим и не давал сопернику разогнаться. Но даже несмотря на блестящий гол Винисиуса, матч запомнился не только результатом. После гола прозвучало предполагаемое расистское оскорбление, арбитр Франсуа Летексье активировал протокол, игра стояла на паузе почти десять минут, а футбол на время стал второстепенным.

Результат матча Бенфика Лиссабон 0:1 Реал Мадрид Мадрид 0:1 Винисиус Жуниор 50' Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Амар Дедич, Томаш Араужу, Николас Отаменди, Самуэль Даль, Леандро Баррейро Мартинс, Фредрик Аурснес ( Sidny Lopes Cabral 80' ), Рафаэл Силва ( Георгий Судаков 74' ), Андреас Шельдеруп ( Ричард Риос 74' ), Джанлука Престианни ( Доди Лукебакио 81' ), Вангелис Павлидис Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Эдуардо Камавинга ( Даниэль Карвахаль 90' ), Арда Гюлер ( Браим Диас 86' ), Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде, Трент Александер-Арнольд, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Дин Хейзен, Alvaro Fernandez Carreras ( Тиаго Питарч Пинар 90' ) Жёлтые карточки: Джанлука Престианни 78', Георгий Судаков 90+2' — Винисиус Жуниор 51', Килиан Мбаппе 87'

Статистика матча 3 Удары в створ 7 4 Удары мимо 4 42 Владение мячом 58 3 Угловые удары 6 1 Офсайды 1 6 Фолы 9

В Лиссабоне «Реал» три недели назад выглядел уязвимо, тогда «Бенфика» создавала моменты волнами, а мадридцы допускали слишком много потерь и разрывов. Сейчас Арбелоа фактически оставил костяк (восемь игроков из одиннадцати по сравнению с тем матчем), но вместо открытого обмена ударами получился контроль через владение и дисциплину без мяча.

В обороне это были привычные 4-4-2, но с важными деталями. Камавинга играл на левом фланге так, чтобы не допустить привычный для «Бенфики» сценарий «два в одного» против крайнего защитника, а иногда смещался в центр, помогая Чуамени. На другой стороне Арбелоа отказался от лишнего атакующего игрока, оставив Вальверде в роли широкого полузащитника ради плотности и единоборств. С мячом «Реал» растягивал поле, гонял его с фланга на фланг и снимал первые эмоциональные всплески стадиона. Не самый «красивый» способ, но очень функциональный.

Орельен Чуамени globallookpress.com

Цифры отлично показывают разницу подхода, в прошлой встрече с «Бенфикой» «Реал» допустил 2,3 ожидаемого гола только за первый тайм, сейчас — всего 0,41 за весь матч. Именно это и было главным экзаменом, который мадридцы в Лиссабоне сдали.

Шанс «Бенфики» и долгое мадридское удушение

«Бенфика» попробовала начать так, будто хочет повторить свой подвиг. Мяч в штрафную «Реала» прилетел уже через пятнадцать секунд после стартового свистка. Символично, но дальше угрозы стали редкими и чаще дальними. Самый опасный эпизод хозяев — удар Эурснеса, который после рикошета опасно летел в ближний угол. Для обычного вратаря момент был бы на грани с неберущимся, но Куртуа вытянул вытянулся в фирменную струну и накрыл мяч.

Дальше «Реал» стал наращивать давление. Сначала просто контролировал и не терял мяч так глупо, как раньше, а потом подключил правый фланг. Трент Александер-Арнольд отдавал один точный пас за другим, а связка с Вальверде выглядела как союз телепатов, которые понимают, где партнёр окажется через секунду. Именно с правого фланга пришли два лучших момента первого тайма. Сначала Винисиус получил мяч в штрафной и не попал в дальний угол, а чуть позже Трент вырезал низом, а Мбаппе в подкате буквально не докатился до мяча.

Удар Килиана Мбаппе globallookpress.com

В концовке тайма «Бенфике» срочно нужен был тайм-аут, потому что защита уже прсто не выдерживала мадридского темпа. Но тут включился Трубин, отразил два подряд удара в дальний угол от Мбаппе и Гюлера и оставил на табло ничью.

Второй тайм начался без замен, и «Реал» продолжил держать ситуацию под контролем. А затем — эпизод, который и решил матч. На 50-й минуте Мбаппе отдал Винисиусу в свободное пространство на левом фланге. Бразилец протащил мяч, накрутил защитника Амара Дедича в штрафной, убрал под правую и по филигранной траектории закрутил в дальнюю девятку. Мяч зашёл в верхний угол так чисто, что стадион на мгновение замолчал, 0:1.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Дальше Винисиус отпраздновал гол привычным танцем у углового флажка, а «Бенфика» это восприняла очень болезненно. Отаменди был среди тех, кто пошёл выяснять отношения, Летексье показал Винисиусу жёлтую — карточка выглядела странно именно из-за повода, но она стала лишь прологом.

Арбитр показывает жёлтую Винисиусу globallookpress.com

Протокол, пауза и десять минут хаоса

Перед возобновлением игры Винисиус, судя по материалам, услышал что-то, что воспринял как расистское оскорбление. Он побежал к арбитру, и Летексье сделал жест «крестом» руками — сигнал запуска антирасистского протокола ФИФА. Дальше футбол на время просто прекратился. На поле были тренерские штабы обеих команд, Винисиус на время ушёл и сел на скамейку, давая понять, что не хочет возвращаться. Арбелоа выходил разговаривать с арбитром, Мбаппе вступал в перепалку с представителем «Бенфики», которого в итоге удалили. Самая сильная сцена с визуальной точки зрения — Жозе Моуринью, который подошёл к Винисиусу и пытался о чём-то с ним договориться.

Жозе Моуринью и Винисиус Жуниор globallookpress.com

Предполагаемым источником оскорбления был Джанлука Престианни, он спорил с Винисиусом, при этом закрывал рот футболкой. По информации Marca.com, Винисиус утверждал, что услышал слово «mono». Доказательной картинки, которая бы однозначно подтверждала сказанное, не нашли — и игра после почти десятиминутной паузы возобновилась без санкций к игроку за расизм «за отсутствием доказательств». Однако после игры сам Винисиус в соцсетях косвенно подтвердил, что оскорблял его именно Престианни. А Мбаппе в микст-зоне после матча говорил куда более прямо: «Престианни назвал (Винисиуса) обезьяной 5 раз! 5 раз! Он прикрыл лицо футболкой, чтобы никто этого не видел и не услышал. ... Этот мальчишка не заслуживает играть в Лиге Чемпионов».

Винисиус говорит с Престианни globallookpress.com

После рестарта Винисиуса освистывали при каждом касании. В концовке с трибун летели бутылки и зажигалки в сторону Винисиуса и Трента, из-за чего возникали новые микропаузы. А Вальверде даже пытался жестами показать арбитру, что речь снова шла о расистском контексте.

После возобновления футбол так и не продолжился

Интонация матча изменилась.«Да Луж» уже не жил игрой, конфликт всё поглотил. Но «Реал» это пережил, не рассыпавшись. Винисиус, наоборот, будто стал более злым спортивно, ещё трижды угрожал воротам, и каждый раз его останавливал Трубин.

Моуринью же постепенно сгорал на бровке. Жозе получил две жёлтые и красную в концовке за длительные протесты в адрес четвёртого арбитра и Летексье. Параллельно Моуринью требовал вторую жёлтую Винисиусу и вообще говорил про «список», кого нельзя было предупреждать. Не важно, что стало причиной, итог один: Моуринью досматривал матч со стороны, а в ответной игре на «Бернабеу» «Особенного» на бровке не будет.

Моуринью получает красную карточку globallookpress.com

Из-за паузы и общих нервов компенсированного времени добавили двенадцать минут. Там было почти всё — борьба насмерть на каждом стандарте, Отаменди зачем-то начал раздеваться и показывать Винисиусу татуировку с Кубком мира, на поле продолжали лететь предметы.«Реал» выстоял — и увёз победу.

Этот матч для «Реала» ценен не только счётом. В своей первой выездной победе над «Бенфикой» мадридцы наконец выглядели командой плей-офф. Не разменивались атаками, погасили пару стартовых выпадов, а затем решили всё качеством одного игрока. Чуамени однозначно был одним из лучших на поле и командовал игрой в центре, а связка Трента и Вальверде показала, что «Реал» этой весной часто будет атаковать через правый фланг.

Но результат на табло не перекрывает то, что матч снова оказался испорчен историей, с которой Винисиус сталкивается слишком часто. И теперь у этой дуэли есть не только спортивная, но и крайне неприятная «вторая линия», которая почти наверняка продолжится и в ответной встрече на «Бернабеу».