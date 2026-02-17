Звание одного из главных хедлайнеров текущего зимнего трансферного окна пришлось по душе «красно-синим», чьи ряды пополнили Лусиано Гонду, Максим Воронов, Дмитрий Баринов, Данила Козлов и Матеус Рейс. При этом в шорт-листе столичного клуба появляются новые имена, среди которых левый вингер «Баии» Эрик Пульга.

Метания по арендам

Эрик да Коста Фариас, более известный как Эрик Пульга, появился на свет 2 октября 2000 года в городе Форталеза, носящем статус столицы штата Сеара. Дверь в футбол ему открыл местный клуб «Гремио Паге Менос», именуемый также «Тироль», откуда он, добравшись до обоймы U-20, в девятнадцатилетнем возрасте перебрался в молодежку «Ривер Атлетико».

Билетом для дальнейшего переезда Пульги послужила Копинья 2020 (Кубок Сан-Паулу среди юниоров), в трех матчах группового этапа которой нападающий запомнился двумя ассистами. На правах свободного агента Эрик заключил трудовое соглашение с «Атлетико Сеаренсе», владельцем которого является хорошо знакомый российской футбольной общественности Ари.

Клуб из Форталезы никогда не хватал звезд в местных первенствах и на момент выступлений вингера прозябал в четвертом по рангу эшелоне — Серии D. Боевое крещение в трясине Бразилии, где по словам Ари заработная плата в лучшем случае достигает тысячи евро и поощрение премиальными за победу исключено, Пульга прошел с честью и в дебютной кампании отличился семью забитыми мячами в 21-м поединке.

Отсутствие перспектив вынудило Эрика странствовать по множеству коллективов, пробивая себе путь в элитный бразильский дивизион. Сперва флангового форварда на арендных условиях подписала «Мадурейра» из Рио-де-Жанейро, но спустя три месяца он присоединился к «Кампиненсе», попробовав силы на просторах Серии С.

Эрик Пульга globallookpress.com

Количество аренд Пульги росло в геометрической прогрессии — стан «Атлетико Сеаренсе» таким образом вингер покидал еще дважды, набираясь опыта в скромных «Маракане» и «Ферровиарио». Перформанс с «железнодорожниками» в рамках Кубка Нордесте 2023 (турнир между коллективами Северо-восточного региона Бразилии), на полях которого Эрик записал себе в актив 5+1 по системе «гол+пас», сделал его желанной целью для клубов Серии Б.

Шаг за шагом уроженец Форталезы шел к заветной цели, распрощавшись с «Атлетико Сеаренсе» в марте 2023 и перейдя в одну из самых популярных и титулованных команд своего штата — «Сеару» за 110 тысяч евро.

Снайперский талант

Легкой прогулки в первом сезоне за «черно-белых» Эрику никто не гарантировал и в быстрой текучке тренеров, которых в 2023 у «Сеары» сменилось сразу трое — Густаво Мориниго, Гуто Феррейра и Вагнер Мансини, вингер грел скамейку запасных. Относительно стабильную игровую практику Пульге предоставил последний, доверив ему левую бровку на финише розыгрыша Серии Б.

Тем не менее окончательно расцвел нападающий с назначением на должность главного наставника клуба Лео Конде, наградившего подопечного ролью безоговорочного стартового исполнителя. Отблагодарил менеджера Эрик сполна, отметившись тринадцатью результативными ударами в тридцати пяти поединках Серии Б 2024.

Индивидуальный приз не заставил себя ждать — по итогам кампании второго дивизиона Бразилии крайний форвард выиграл награду лучшего бомбардира, опередив на два гола одноклубника Сауло, Кайо Дантаса из «Гуарани» и Алессона из «Вила-Нова». Причем, в отличии от конкурентов по гонке, Пульга ни одного мяча не забил с пенальти, реализовав все попытки с игры.

Будучи важнейшей деталью в механизме Конде, Эрик поспособствовал долгожданному возвращению «Сеары» в Серию А: дружина Лео заняла четвертую строчку, забронировав последнюю вакантную путевку. Эмоциональная речь Пульги на фоне повышения в классе тронула торсиду «черно-белых», благодарных ему за вклад в итоговый триумф.

Это чувство я никогда в жизни не забуду. Меня переполняют эмоции, потому что в своем последнем интервью я сказал, что уйду отсюда с повышением. В социальных сетях я видел, что многие сомневались во мне и говорили, что с этой командой мы не добьемся успеха. Это не только моя заслуга, но и заслуга всего коллектива. Эрик Пульга Игрок «Баии»

Слова не разошлись с делом и с января 2025 вингер обосновался в «Баие», которая перевела на счет «Сеары» 3 млн евро. Под руководством легендарного Рожерио Сени он закрепился на левой бровке, образовав в атакующих порядках «трехцветных» связку с экс-форвардом «Спартака» Виллианом Жозе.

В первой части Серии А Эрик пополнил личный зачет двумя мячами и тремя голевыми передачами — продолжению банкета помешала травма подколенного сухожилия, которая первоначально выбила его из колеи на две недели. Вернувшись на газон в матче 22-го тура против «Мирасола», Пульга снова почувствовал дискомфорт и из-за рецидива отправился в лазарет на два месяца.

Эрик Пульга globallookpress.com

Набрать оптимальные кондиции под занавес чемпионата нападающему так и не удалось, хотя Сени регулярно включал Эрика в список основных одиннадцати. 53-летний специалист слепил из «Баии» боеспособный коллектив, который финишировал в минувшем сезоне в топ-7 Серии А, квалифицировавшись в Копа Либертадорес, и в нынешней кампании идет без поражений в трех стартовых турах первенства, замыкая квартет сильнейших.

Правда сейчас Пульга чувствует себя, словно, не в своей тарелке, уйдя с поля во встречах с «Коринтиансом», «Флуминенсе» и «Васко да Гама» без результативных действий. Возможно, все мысли Эрика связаны с маячащим на горизонте вариантом с трансфером в Европу.

Переплата либо оправданное вложение?

Вот только представители «Баии» хотят выручить за Пульгу солидную денежную компенсацию, отклонив первое предложение ЦСКА в размере 12 млн евро. Предпосылки к непростым переговорам между клубами создает недавно продленный Эриком контракт до 2029, согласно которому клаусула составляет 60 млн евро.

Бразильский клуб старается извлечь максимальную выгоду из пролонгированного соглашения, увидев в «армейцах» платежеспособный кошелек и выдвинув ультиматум с суммой 25 млн евро. Похоже, трансферная стратегия столичного клуба сменила вектор на 180 градусов и теперь коллектив, считавший каждую копейку, готов сорить деньгами.

К слову, ЦСКА не единственная российская команда, проявлявшая интерес к Эрику, — бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщал, что в 2023 ему показывали латиноамериканца из «Сеары».

Извилистая дорожка, кажется, наконец приведет Пульгу, сильно прибавившего как в игровом плане, так и цене, в Российскую Премьер-лигу.«Армейцы» испытывают острый дефицит слева в атаке — арендованный у «Мильонариоса» Даниэль Руис растворился в Москве, до сих пор не набрав ни одного результативного балла в рамках чемпионата и Кубка России.

Данил Круговой pfc-cska.com

Фабио Челестини в качестве избавления от головной боли либо смещает на бровку номинального правого крайка Кирилла Глебова, либо задействует полузащитника Данила Кругового. Эксперимент швейцарского рулевого имел успех в летне-осенней части российского первенства — молодой проспект ЦСКА отметился пятью мячами и двумя ассистами, воспитанник «Зенита» порадовал московскую публику четырьмя точными ударами и четырьмя голевыми пасами.

Однако постоянная дилемма с выбором левого нападающего порядком надоела Челестини, и в текущее ТО в расположении «красно-синих» намерены поставить точку. От Пульги в столице ждут моментальной адаптации, возлагая на него ответственность за креатив на фланге.