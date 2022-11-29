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    Милошевич: Я открыт для переговоров с клубами РПЛ

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    Бывший нападающий «Рубина» Саво Милошевич рассказал, что готов поработать в чемпионате России.

    Саво Милошевич
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    Саво Милошевич

    «Как только мной заинтересуется клуб из России, я сразу рассмотрю это предложение. Я бы хотел попробовать свои силы в РПЛ. Для меня нет никакой проблемы возглавить российскую команду.

    Посмотрим, что будет дальше. Я открыт для переговоров с клубами РПЛ и обязательно рассмотрю каждое предложение из России.

    Сейчас сложная ситуация, но мы, русские и сербы, всегда были и будем братьями. Надо помогать друг другу в трудную минуту», — цитирует Sport24 Милошевича.

    49-летний Милошевич работал в тренерском штабе сборной Черногории. Также специалист возглавлял белградский «Партизан» в сезоне-2019/20.

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