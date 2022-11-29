Эквадор — Сенегал: счет матча 1:2, обзор голов

одержала победу над(2:1) в матче 3-го тура группы А чемпионата мира по футболу-2022.

На 42-й минуте был назначен пенальти в ворота Эквадора. Сарр на скорости влетел в штрафную, а Инкапье сбил соперника. Арбитр сразу указал на «точку».

Исмаила Сарр выдержал паузу и с пенальти аккуратно уложил мяч в нижний угол ворот. Галиндес взглядом проводил мяч.

На 67-й минуте эквадорцы отыгрались. Плата с углового навесил во вратарскую, Торрес поборолся и сделал скидку на дальнюю штангу, а Мойсес Кайседо аккуратно переправил мяч в пустой угол ворот.

Спустя три минуты африканцы заработали стандарт на правом фланге. Гейе навесил в штрафную Экадора, мяч после рикошета отскочил к Кулиду Кулибали, который подстроился и пробил в дальний угол ворот.

Футбол. ЧМ-2022. Группа A Эквадор — Сенегал 1:2 Голы: 0:1 Исмаила Сарр (пенальти) (44'), 1:1 Мойсес Кайседо (68'), 1:2 Калиду Кулибали (70') Эквадор: Эрнан Галиндес, Анхело Пресиадо (Джаксон Поросо, 85'), Феликс Торрес, Пьеро Инкапье, Первис Эступинан, Алан Франко (Джереми Сармиенто, 46'), Карлос Груэсо (Хосе Сифуэнтес, 46'), Мойсес Кайседо, Гонсало Плата, Майкл Эстрада (Джоркаефф Реаско, 64'), Эннер Валенсия Сенегал: Булайе Диа (Пап Абу Сиссе, 90'), Исмаила Сарр, Идрисса Гейе, Илиман Ндиайе (Бамба Дьенг, 74'), Пап Гуй, Пате Сисс (Нампалис Менди, 74'), Исмаил Якобс, Абду Диалло, Калиду Кулибали, Юссуф Сабали, Эдуард Менди Предупреждение: Идрисса Гейе (66')

В другом матче группы А Нидерланды обыграли Катар со счетом 2:0. Таким образом, в плей-офф ЧМ-2022 вышли Нидерланды (7 очков), с первого места, и Сенегал, со второго (6 очков).

Календарь и таблица ЧМ-2022

Третью строчку в группе А занял Эквадор (4 очка), четвертый — Катар (0 очков).