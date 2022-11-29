Эквадор — Сенегал: счет матча 1:2, обзор голов

На 42-й минуте был назначен пенальти в ворота Эквадора. Сарр на скорости влетел в штрафную, а Инкапье сбил соперника. Арбитр сразу указал на «точку».
Исмаила Сарр выдержал паузу и с пенальти аккуратно уложил мяч в нижний угол ворот. Галиндес взглядом проводил мяч.
На 67-й минуте эквадорцы отыгрались. Плата с углового навесил во вратарскую, Торрес поборолся и сделал скидку на дальнюю штангу, а Мойсес Кайседо аккуратно переправил мяч в пустой угол ворот.
Спустя три минуты африканцы заработали стандарт на правом фланге. Гейе навесил в штрафную Экадора, мяч после рикошета отскочил к Кулиду Кулибали, который подстроился и пробил в дальний угол ворот.
В другом матче группы А Нидерланды обыграли Катар со счетом 2:0. Таким образом, в плей-офф ЧМ-2022 вышли Нидерланды (7 очков), с первого места, и Сенегал, со второго (6 очков).
Третью строчку в группе А занял Эквадор (4 очка), четвертый — Катар (0 очков).