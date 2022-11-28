Мората назвал Германию отличной командой

Нападающий сборной Испанииподелился впечатлениями от матча ЧМ-2022 против команды Германии (1:1).

«Германия — отличная команда, у которой была прекрасная возможность, и она ей воспользовалась.

Говоря о ничьей, следует учитывать то, что Германия сильна. Надо взять из этого матча хорошее и продолжать работать.

Немцы провели хорошую игру, накрывали наших сильнейших футболистов. Германия может быть среди фаворитов чемпионата мира», — приводит слова Мораты Marca.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Испания набрала 4 очка и возглавляет турнирную таблицу группу E. Далее идут команды Японии и Коста-Рики, которые набрали по 3 очка. В активе сборной Германии только 1 очко.

В третьем туре Испания сыграет против Японии, а Германия встретится с Коста-Рикой. Оба матча пройдут 1 декабря.