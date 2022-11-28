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    Источник: «Матч ТВ» показал игры России с Таджикистаном и Узбекистаном без разрешения правообладателя

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    «Матч ТВ» показал товарищеские матчи сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном без разрешения правообладателя, сообщают «Ведомости».

    «Телеспорт» оценил потери в 1,5-2 млн евро
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    «Телеспорт» оценил потери в 1,5-2 млн евро

    Между «Матч ТВ» и «Телеспортом» возник спор из-за показа матчей сборной России.

    В связи с этим между «Матч ТВ» и «Телеспортом» возник спор.

    «Телеспорт» оценивает потери, включающие недополученные средства от спонсоров и размещения рекламы, в 1,5-2 млн евро.

    В «Телеспорте» утверждают, что восемь лет назад УЕФА принял решение о централизованной продаже медиаправ на матчи национальных сборных.

    На территории РФ такие права переданы «Телеспорт груп». «Матч ТВ» регулярно покупает у «Телеспорт груп» права на трансляцию, но по матчам с Таджикистаном и Узбекистаном, проходившим 17 и 20 ноября, сделки не было.

    «Телеспорт груп» планирует предъявить «Матч ТВ» финансовые требования, куда включены все потери: стоимость матчей, перепродажа прав, а также недополученные деньги от размещения рекламодателей и спонсоров. В компании оценивают сумму ущерба предварительно в 1,5-2 млн евро.

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    • «Матч ТВ» с претензиями «Телеспорт груп» не согласился. По данным телеканала, исключительные права на освещение футбольных матчей сборной России с командами Узбекистана и Таджикистана принадлежат другому лицу, а «Матч ТВ» на законных основаниях приобрел у правообладателя права на осуществление телепоказа.

    Напомним, матчи сборной России против Таджикистана и Узбекистана завершились вничью со счетом 0:0.

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