Источник: «Матч ТВ» показал игры России с Таджикистаном и Узбекистаном без разрешения правообладателя

показал товарищеские матчи сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном без разрешения правообладателя, сообщают «Ведомости».

Между «Матч ТВ» и «Телеспортом» возник спор из-за показа матчей сборной России.

В связи с этим между «Матч ТВ» и «Телеспортом» возник спор.

«Телеспорт» оценивает потери, включающие недополученные средства от спонсоров и размещения рекламы, в 1,5-2 млн евро.

В «Телеспорте» утверждают, что восемь лет назад УЕФА принял решение о централизованной продаже медиаправ на матчи национальных сборных.

На территории РФ такие права переданы «Телеспорт груп». «Матч ТВ» регулярно покупает у «Телеспорт груп» права на трансляцию, но по матчам с Таджикистаном и Узбекистаном, проходившим 17 и 20 ноября, сделки не было.

«Телеспорт груп» планирует предъявить «Матч ТВ» финансовые требования, куда включены все потери: стоимость матчей, перепродажа прав, а также недополученные деньги от размещения рекламодателей и спонсоров. В компании оценивают сумму ущерба предварительно в 1,5-2 млн евро.

«Матч ТВ» с претензиями «Телеспорт груп» не согласился. По данным телеканала, исключительные права на освещение футбольных матчей сборной России с командами Узбекистана и Таджикистана принадлежат другому лицу, а «Матч ТВ» на законных основаниях приобрел у правообладателя права на осуществление телепоказа.

Напомним, матчи сборной России против Таджикистана и Узбекистана завершились вничью со счетом 0:0.