Черданцев: В России телевизионные рейтинги ЧМ-2022 превзошли все ожидания

В России активно смотрят ЧМ-2022 Фото: globallookpress.com
«На вопрос, кому нужен сейчас футбол, отвечают телевизионные рейтинги. Они превзошли все ожидания.
Интерес российского зрителя к ЧМ огромный. И это прекрасно», — написал Черданцев в своем телеграм-канале.
В России все матчи чемпионата мира в Катаре покажет «Матч ТВ».
Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах до конца сезона-2022/2023. Ранее стало известно, что россияне не примут участия в квалификации Евро-2024.