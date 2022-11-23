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    Черданцев: В России телевизионные рейтинги ЧМ-2022 превзошли все ожидания

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    Известный комментатор Георгий Черданцев рассказал о популярности ЧМ-2022 в России.

    В России активно смотрят ЧМ-2022
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    В России активно смотрят ЧМ-2022

    «На вопрос, кому нужен сейчас футбол, отвечают телевизионные рейтинги. Они превзошли все ожидания.

    Интерес российского зрителя к ЧМ огромный. И это прекрасно», — написал Черданцев в своем телеграм-канале.

    В России все матчи чемпионата мира в Катаре покажет «Матч ТВ».

    Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах до конца сезона-2022/2023. Ранее стало известно, что россияне не примут участия в квалификации Евро-2024.

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