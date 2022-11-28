Гюндоган считает, что Германия была немного лучше Испании

Полузащитник сборной Германиипрокомментировал итоги матча ЧМ-2022 против Испании (1:1).

— Мы могли забить раньше. Мы забили, но, к сожалению, этот гол не засчитали. У нас были действительно хорошие шансы, и если вы посмотрите, мы были немного лучше, но в итоге результат справедлив.

Теперь все решится в последней игре группового турнира. Некоторые игры полны разных импульсов — то вверх, то вниз. Я сидел на скамейке запасных и разговаривал с Томасом Мюллером, и мы почувствовали, что скоро забьем.

Завершение от Никласа Фюллькруга было невероятным, типичный гол для нападающего, — цитирует Гюндогана BBC.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Испания набрала 4 очка и возглавляет турнирную таблицу группу E. Далее идут команды Японии и Коста-Рики, которые набрали по 3 очка. В активе сборной Германии только 1 очко.

В третьем туре Испания сыграет против Японии, а Германия встретится с Коста-Рикой. Оба матча пройдут 1 декабря.