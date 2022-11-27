Кожемякин о частой смене тренеров в «Торпедо»: Такое впервые в моей карьере

Защитникпрокомментировал ситуацию с частой сменой главного тренера в клубе.

«Каждый тренер предлагает свою тактику. Свой тренировочный процесс. Ребята старались адаптироваться ко всему.

Конечно, три тренера даже не за сезон, а за часть сезона — это впервые в моей карьере. Но это только добавляет желания работать.

С Александром Генриховичем Бородюком проблем не было. Команда знала его требования, поскольку мы уже играли под его руководством в Первой лиге. Но неудачно вошли в сезон.

Затем новые требования были при Николае Николаевиче Ковардаеве. И команда начинала к ним привыкать. Затем пришел Андрей Викторович Талалаев, добавил агрессии. Команда стала играть вперед.

Я считаю, что короткий период был у него. Без предсезонной подготовки что-то тяжело было сделать. Сейчас зимой у нас будет время, чтобы пройти сборы под руководством тренерского штаба, тогда уже рисунок игры может измениться», — цитирует Кожемякина Известия.

Сейчас пост главного тренера «Торпедо» занимает Андрей Талалаев, который возглавил команду в октябре 2022 года.