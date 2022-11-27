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    Кожемякин о частой смене тренеров в «Торпедо»: Такое впервые в моей карьере

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    Защитник «Торпедо» Олег Кожемякин прокомментировал ситуацию с частой сменой главного тренера в клубе.

    Олег Кожемякин
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    Олег Кожемякин

    «Каждый тренер предлагает свою тактику. Свой тренировочный процесс. Ребята старались адаптироваться ко всему.

    Конечно, три тренера даже не за сезон, а за часть сезона — это впервые в моей карьере. Но это только добавляет желания работать.

    С Александром Генриховичем Бородюком проблем не было. Команда знала его требования, поскольку мы уже играли под его руководством в Первой лиге. Но неудачно вошли в сезон.

    Затем новые требования были при Николае Николаевиче Ковардаеве. И команда начинала к ним привыкать. Затем пришел Андрей Викторович Талалаев, добавил агрессии. Команда стала играть вперед.

    Я считаю, что короткий период был у него. Без предсезонной подготовки что-то тяжело было сделать. Сейчас зимой у нас будет время, чтобы пройти сборы под руководством тренерского штаба, тогда уже рисунок игры может измениться», — цитирует Кожемякина Известия.

    Сейчас пост главного тренера «Торпедо» занимает Андрей Талалаев, который возглавил команду в октябре 2022 года.

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