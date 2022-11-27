ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду пока что без клуба«Челси», «Ньюкасл» и другие: куда перейдет Роналду?
  • 15:12
    • Братья Азары в стартовом составе Бельгии на матч с Марокко
  • 15:05
    • «Зенит» и «Спартак» огласили стартовые составы
  • 14:57
    • Сборная Коста-Рики вырвала победу у Японии в матче ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Сборная Коста-Рики вырвала победу у Японии в матче ЧМ-2022

    Япония — Коста-Рика: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Японии Сборная Коста-Рики
    Сборная Японии потерпела поражения от команды Коста-Рики (0:1) в матче 2-го тура группы Е на чемпионате мира по футболу-2022, проходящем в Катаре.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит н 81-й минуте. Костариканцы выиграли подбор, Техеда сделал пас к штрафной, Фуллер принял и пробил на исполнение в дальнюю девятку. Мяч от рук голкипера влетел в сетку.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа E
    Япония — Коста-Рика 0:1
    Гол: 0:1 Кейшер Фуллер (81') Япония: Сюити Гонда, Мики Яманэ (Каору Митома, 62'), Коу Итакура, Майя Йосида, Юто Нагатомо (Хироки Ито, 46'), Ватару Эндо, Рицу Доан (Дзюня Ито, 67'), Даити Камада, Хидемаса Морита, Аясэ Уэда (Такуми Минамино, 82'), Аясэ Уэда (Такуми Минамино, 82') Коста-Рика: Anthony Contreras (Jewison Bennette, 65'), Хоэль Кэмпбелл (Даниэль Чакон, 90'), Ельцин Техеда, Сельсо Борхес (Youstin Salas, 89'), Херсон Торрес (Brandon Aguilera, 65'), Брайан Овьедо, Франсиско Кальво, Кендаль Уостон, Оскар Дуарте, Кейшер Фуллер, Кейлор Навас Предупреждения: Anthony Contreras (41'), Мики Яманэ (44'), Сельсо Борхес (61'), Франсиско Кальво (70'), Коу Итакура (84'), Ватару Эндо (90 + 3')
    Коста-Рика поднялась на третье место в группе E с 3 очками, команда уступает лидирующей Испании и идущей на второй строчке Японии по разности забитых и пропущенных мячей. Последнее место в группе занимает Германия, у нее 0 очков.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В третьем туре сборная Японии сыграет против Испании, а Коста-Рика — против Германии. Оба матча состоятся 1 декабря и начнутся в 22.00 (мск).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли «Зенит» реванш у «Спартака» за разгром в Москве?
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Кто выиграет битву Испании и Германии?
  • Испания — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Одержит ли Хорватия первую победу на ЧМ-2022?
  • Хорватия — Канада. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.13
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 18:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Испания — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хорватия — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Португалия — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бразилия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бельгия — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры