Япония — Коста-Рика: счет матча 0:1, обзор гола

потерпела поражения от(0:1) в матче 2-го тура группы Е на чемпионате мира по футболу-2022, проходящем в Катаре.

Единственный мяч был забит н 81-й минуте. Костариканцы выиграли подбор, Техеда сделал пас к штрафной, Фуллер принял и пробил на исполнение в дальнюю девятку. Мяч от рук голкипера влетел в сетку.

Футбол. ЧМ-2022. Группа E Япония — Коста-Рика 0:1 Гол: 0:1 Кейшер Фуллер (81') Япония: Сюити Гонда, Мики Яманэ (Каору Митома, 62'), Коу Итакура, Майя Йосида, Юто Нагатомо (Хироки Ито, 46'), Ватару Эндо, Рицу Доан (Дзюня Ито, 67'), Даити Камада, Хидемаса Морита, Аясэ Уэда (Такуми Минамино, 82'), Аясэ Уэда (Такуми Минамино, 82') Коста-Рика: Anthony Contreras (Jewison Bennette, 65'), Хоэль Кэмпбелл (Даниэль Чакон, 90'), Ельцин Техеда, Сельсо Борхес (Youstin Salas, 89'), Херсон Торрес (Brandon Aguilera, 65'), Брайан Овьедо, Франсиско Кальво, Кендаль Уостон, Оскар Дуарте, Кейшер Фуллер, Кейлор Навас Предупреждения: Anthony Contreras (41'), Мики Яманэ (44'), Сельсо Борхес (61'), Франсиско Кальво (70'), Коу Итакура (84'), Ватару Эндо (90 + 3')

Коста-Рика поднялась на третье место в группе E с 3 очками, команда уступает лидирующей Испании и идущей на второй строчке Японии по разности забитых и пропущенных мячей. Последнее место в группе занимает Германия, у нее 0 очков.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В третьем туре сборная Японии сыграет против Испании, а Коста-Рика — против Германии. Оба матча состоятся 1 декабря и начнутся в 22.00 (мск).