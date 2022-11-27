Брейтуэйт: У Дании осталась одна игра с Австралией, и это финал

Нападающий сборной Даниирассказал о настрое на заключительный матч группового этапа чемпионата мира-2022 против

«У нас осталась одна игра, и это финал. Мы должны выиграть, чтобы получить шанс выйти в 1/8 финала. У нашей сборной нет другого выбора.

Выйти в плей-офф — наша цель. Не нужно слишком много думать о вариантах. Мы должны играть спокойно и не начинать подсчитывать очки до свистка», — цитирует игрока AS.

Сборная Дании играет в группе D против Франции, Туниса и Австралии. По итогам двух матчей датчане находятся на третьем месте, набрав одно очко.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря.