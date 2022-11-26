Юльманн: Нам некуда отступать, мы должны выиграть последний матч

Главный тренер сборной Даниивысказался о поражении со счетом 1:2 от сборной Франции в матче 2-го тура чемпионата мира.

«Мы были близки к тому, чтобы добиться положительного результата. После того, как счет стал 1:1, у нас было два шанса, у французов тоже были моменты, в итоге они выиграли, и мы очень разочарованы. Мы с нетерпением ждем финал в среду. Мы постараемся вернуться на правильный путь. Нам некуда отступать, мы должны выиграть последний матч. У нас хорошая команда, хорошие нападающие, хорошие игроки на всех позициях. В футболе очень много зависит от мелочей», — приводит слова тренера датчан L'Équipe.

Для выхода в плей-офф Дании нужно обыграть Австралию в следующем матче. За два тура «Алая гвардия» набрала лишь одно очко.