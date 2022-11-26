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    Энрике о матче с Германией: Я подготовлю состав так, чтобы иметь больше контроля над мячом

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    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мыслями перед матчем со сборной Германии на чемпионате мира, который состоится 27 ноября.

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    «Если кто-то посмотрит на их футболку, то увидит четыре чемпионских звезды. Я уже играл против них в 1994 году, и тогда они сильно впечатлили меня своей физической силой. Испания может победить кого угодно, и мы убеждены, что можем победить Германию. В этом состоит наша цель.

    Сегодня в футболе преобладает равенство. Мы видели удивительные результаты, и в этом состоит чудо футбола. Никогда не знаешь, что лучше подойдёт для той или иной встречи. Завтра мы будем играть, зная другой результат, и важно контролировать то, что мы можем контролировать.

    Я подготовлю состав так, чтобы иметь больше контроля над мячом, чем соперник, иметь больше моментов и меньше переходов на нашу половину поля. У меня по два игрока на каждую позицию, а в некоторых случаях по три, и я полностью уверен в каждом из них», — цитирует Энрике сайт королевской испанской федерации.

    В первом туре Испания поиздевалась над Коста-Рикой, выиграв 7:0. Она лидирует в таблице Е. Германия проиграла Японии 1:2 и в случае поражения потеряет шансы на выход в плей-офф.

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