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    Алаев: На исполкоме переход в Азию не обсуждали, это все разговоры и слухи

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    Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию, если российские клубы и сборные не будут допущены вновь до европейских турниров.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    «Мы отстранены от соревнований, но являемся членами УЕФА, все остальные программы выполняются. Ситуация динамически развивается.

    Я скажу сейчас за себя, как за болельщика: мне бы хотелось, чтобы мы играли в Европе: в Лиге чемпионов, в Лиге конференций, чтобы юноши играли на чемпионате Европы и отбирались на ЧМ через отборочные ЧЕ. Это я говорю, как любитель спорта.

    К сожалению, вмешалась политика. Как будет развиваться ситуация сейчас, никто не знает. Никто не скажет, вернемся ли мы в Европу или нет.

    Понятно, что со спортивной точки зрения Азия менее привлекательна и финансово, и спортивно.

    Возможно, когда-то вопрос встанет по-другому: либо отбираться через Азию, Африку, либо не отбираться вообще. Тогда я скажу: наверное, есть смысл.

    Учитывая, что Европа — номер один в футболе, нам бы хотелось остаться там. Скажу, как чиновник: потенциальная смена конфедерации — тяжелейший бюрократической процесс.

    Он на исполкоме не обсуждался. Пока это все разговоры и слухи», — передает слова Алаева Sport24.

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