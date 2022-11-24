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    Непомнящий: После ЧМ-1990 в Камеруне в мою честь назвали улицу

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    Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал, как его отблагодарили в африканской стране после успеха на ЧМ-1990.

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    В первом туре Камерун под руководством Непомнящего выиграл у Аргентины (1:0) Диего Марадоны. На этом турнире «неукротимые львы» дошли до четвертьфинала.

    Вскоре после мундиаля в честь российского специалиста назвали улицу в Камеруне.

    «Улочка на три дома, чуть ли не в джунглях (смеется). Rue Valeri называется. А еще пивбар "Непо" видел.

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    • Единственное, что мне дали, это награду президента как почетному гражданину Яунде. Я еще спросил, что это значит. Мне объяснили, что теперь ко мне в дом даже полиция не имеет права врываться», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

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