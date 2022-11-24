Непомнящий: После ЧМ-1990 в Камеруне в мою честь назвали улицу

В первом туре Камерун под руководством Непомнящего выиграл у Аргентины (1:0) Диего Марадоны. На этом турнире «неукротимые львы» дошли до четвертьфинала.
Вскоре после мундиаля в честь российского специалиста назвали улицу в Камеруне.
«Улочка на три дома, чуть ли не в джунглях (смеется). Rue Valeri называется. А еще пивбар "Непо" видел.
Единственное, что мне дали, это награду президента как почетному гражданину Яунде. Я еще спросил, что это значит. Мне объяснили, что теперь ко мне в дом даже полиция не имеет права врываться», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».