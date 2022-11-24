Непомнящий: Аргентина была психологически потрясена защитой Саудовской Аравии

Бывший тренер клубов РПЛ и сборной Камерунаназвал причину пораженияот(1:2) в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

«Я думаю, что Аргентина была психологически просто потрясена тем, как защищается сборная Саудовской Аравии. Эта прежде всего была высокая линия офсайда… Аргентинцы забили быстрый гол, потом еще дважды, когда мячи не засчитали. И решили, что все будет сделано… Отличная, с тремя восклицательными знаками, работа тренера Саудовской Аравии.

А тренеру сборной Аргентины большой минус, потому что команда не готовилась к игре, не просчитали варианты, не знали, как выйти из этой ситуации. Думаю, что здесь победа тренеров в большей степени. Конечно, не умаляя достоинство игроков, сражались они изо всех сил. И вратарь сыграл прекрасно. Но подготовил их тренер», — приводит слова Непомнящего «Комсомольская правда».

Во втором туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Аргентины встретится с Мексикой.