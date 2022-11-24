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    Непомнящий: Аргентина была психологически потрясена защитой Саудовской Аравии

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    Бывший тренер клубов РПЛ и сборной Камеруна Валерий Непомнящий назвал причину поражения Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

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    Лионель Месси

    «Я думаю, что Аргентина была психологически просто потрясена тем, как защищается сборная Саудовской Аравии. Эта прежде всего была высокая линия офсайда… Аргентинцы забили быстрый гол, потом еще дважды, когда мячи не засчитали. И решили, что все будет сделано… Отличная, с тремя восклицательными знаками, работа тренера Саудовской Аравии.

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    • А тренеру сборной Аргентины большой минус, потому что команда не готовилась к игре, не просчитали варианты, не знали, как выйти из этой ситуации. Думаю, что здесь победа тренеров в большей степени. Конечно, не умаляя достоинство игроков, сражались они изо всех сил. И вратарь сыграл прекрасно. Но подготовил их тренер», — приводит слова Непомнящего «Комсомольская правда».

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