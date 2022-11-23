Сын Марадоны: Моего отца и Месси сравнивают только те, кто не разбирается в футболе

Сын, Диего Марадона-младший, признался, что ему смешно, когда его отца сравнивают с нынешним капитаном сборной Аргентины

Сборная Аргентины начала чемпионат мира в Катаре с сенсационного поражения от Саудовской Аравии (1:2).

«Месси и отца сравнивают те, кто не смотрит и не разбирается в футболе. Мы говорим о разных планетах. Но я не хочу сразу ставить крест на Месси.

Я опустошен поражением от Саудовской Аравии. Мне трудно поверить, что все это было на самом деле.

Поражение от Саудовской Аравии — это безумие. Иногда бывает так, что проигрываешь даже гораздо более слабому сопернику», — приводит слова Марадоны-младшего Radio Marte.

Во втором туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Аргентины встретится с Мексикой.