Поднимется ли «Ренн» в топ-8 Лиги Европы?

прогноз на матч четвертого тура Лиги Европы, ставка за 2.03

4 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги Европы сыграют «Ренн» и «Олимпиакос». Начало встречи — в 18:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

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«Ренн»

Турнирное положение: «Ренн» по итогам трёх туров основного этапа Лиги Европы имеет лишь три очка в своем активе.

Команда находится на 13-м месте в зоне плей-офф (9-24-я позиции) с отставанием в два балла от топ-8.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках девятого тура французского первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Ниццы» (2:5).

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Ранее в поединке предыдущего тура коллектив уже набрал три очка, когда снова-таки на домашнем поле одержал разгромную победу над «Страсбургом» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Леполь и Самба, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ренн» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такие результаты вроде бы не обещают хозяевам хороших шансов на выигрыш, однако перевес в классе, а также поддержка своих трибун все же говорят в их пользу.

Четыре гола команды в Лиге Европы текущего сезона забивали разные игроки.

«Олимпиакос»

Турнирное положение: «Олимпиакос» после трёх туров основного этапа Лиги Европы имеет девять очков в своем активе.

Команда находится на пятом месте, что в зоне выхода в 1/8 финала (топ-8), с отрывом в два балла от зоны плей-офф (9-24-я позиции).

Последние матчи: ранее в рамках девятого тура греческого первенства клуб на чужом поле переиграл «Кифисию» — 3:2.

Перед этим в игре четвертого раунда Кубка Греции коллектив также преуспел, когда снова-таки на выезде одержал победу над «Марко» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Эль-Кааби и Язиджи, не в составе — Шипиони, Клейтон, Муандилманджи, Рока и Попович дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Олимпиакос» выиграл.

Данная форма вроде бы делает гостей фаворитом, но преимущество соперника в классе, а также перевес его поля, все-таки обещают им сложную игру.

Четыре гола команды в Лиге Европы текущего сезона забивали разные игроки.

На что ставят в матче Ренн — Олимпиакос Букмекерские коэффициенты на матч Ренн — Олимпиакос: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Ренна» забивали больше 3,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Ренна» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в девяти последних матчах «Олимпиакос» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.26. Ничья — в 3.55, выигрыш «Олимпиакоса» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.74 и 2.08.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше двух мячей. Так было и в их 12-ти из 14-ти последних домашних поединков.

Между тем, в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.

2.03 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Ренн» — «Олимпиакос» принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь такой расклад сыграл в трех из четырех последних матчей «Ренна».

2.75 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Ренн» — «Олимпиакос» принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75