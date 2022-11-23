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    «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» в Кубке России

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Крылья Советов Спартак
    Самарские «Крылья Советов» одержал домашнюю победу над московским «Спартаком» (2:1) в матче 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    Счет в матче на 56-й минуте открыли красно-белые. Промес с углового навесил в штрафную «Крыльев», Соболев поборолся и сделал скидку во вратарскую, а Никита Чернов опередил Бабкина и головой переправил мяч в сетку.

    На 73-й минуте Глушенков сделал пас в штрафную «Спартака», Бейл забежал и прострелил в центр, а Александр Коваленко в касание уложил мяч в угол.

    Спустя минуту Спартаковцы устроили перепас возле собственной штрафной и грубо ошиблись. Литвинов сделал пас на ногу Сергею Пиняеву, который продвинулся вперёд и пробил по полупустым воротам.

    Футбол. Россия. Кубок
    Крылья Советов — Спартак 2:1
    Голы: 0:1 Никита Чернов (57'), 1:1 Александр Коваленко (73'), 2:1 Сергей Пиняев (74') Крылья Советов: Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Роман Ежов, Фернандо Костанца, Максим Глушенков (Владислав Шитов, 82'), Александр Коваленко (Амар Рахманович, 88'), Иван Ломаев, Сергей Пиняев (Юрий Горшков, 82'), Александр Солдатенков, Дмитрий Цыпченко (Илья Гапонов, 82'), Денис Якуба (Сергей Бабкин, 8') Спартак: Никита Чернов (Георгий Джикия, 66'), Даниил Денисов, Леон Классен, Александр Максименко, Павел Маслов, Шамар Николсон (Павел Мелёшин, 89'), Квинси Промес, Данил Пруцев, Николай Рассказов (Руслан Литвинов, 66'), Антон Зиньковский (Александр Соболев, 46'), Роман Зобнин Предупреждения: Сергей Пиняев (81'), Гленн Бейл (84'), Фернандо Костанца (90')

    «Крылья Советов» набрали 9 очков и вышли на второе место в группе. «Спартак» сохраняет первую строчку (12 очков).

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    В заключительном туре «Спартак» в гостях сыграет против «Зенита», а «Крылья» примут «Факел». Оба матча пройдут 27 ноября.

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