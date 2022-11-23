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    Президент «Урала»: Арбитров надо критиковать. Нас можно, а их нет?

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    Президент «Урала» Григорий Иванов признался, что не понимает, почему в футболе запрещено критиковать арбитров.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Действительно, очень много ошибок было не в нашу пользу. Хотел бы сказать, что арбитров критиковать надо. Почему‑то все считают, что этого делать не надо: нас можно критиковать, а арбитров нет? Я считаю, что это неправильно. Их надо критиковать! Надо, чтобы они извлекли пользу от этой критики, чтобы они становились лучше.

    Из‑за чего много ошибок? Потому что в судейской когорте появилось много молодых ребят. Они допускают элементарные ошибки. Да, есть VAR, есть и органы, которые занимаются разбором ошибок. Но ошибки будут всегда, поэтому это самая расстрельная работа в футболе. Их всегда будут критиковать, но мы имеем право это делать. Что мы и делаем, обращаясь в ЭСК.

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    • Сейчас считаю неправильным, что мы не имеем права зайти в судейскую и переговорить с судьями. Мы могли один на один, глядя друг другу в глаза, обсудить моменты. Нам было интересно, почему судья поступил здесь так, а тут вот так. В дискуссии мы могли прийти к общему знаменателю. А сейчас в судейскую нельзя, никуда заходить нельзя, ничего нельзя. Это неправильно, на мой взгляд», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

    «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.

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