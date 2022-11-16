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    Президент «Урала»: После первой же тренировки при Гончаренко понял: мы выберемся из ямы!

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    Президент «Урала» Григорий Иванов оценил игру команды под руководством Виктора Гончаренко.

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    «Я всегда хотел видеть у руля нашей команды этого специалиста. Вне всякого сомнения, это топовый тренер. Чего только стоят его победы с ЦСКА над "Реалом" и с БАТЭ над "Баварией"! У нас всегда с ним были хорошие отношения. Здорово, что мы вновь сотрудничаем. После первой же его тренировки в "Урале" понял: мы выберемся из ямы!

    Слышал, что он сказал тогда игрокам: "Ребята, будем очень много работать. Другого не дано. И на теории, и на поле". Знаете, он сразу как-то зарядил парней своей идеей, изменил в тренировочном процессе буквально все. Игроки его сразу услышали.

    Никакой паники не было! Я же вам сказал: Виктор Михайлович сразу вселил во всех нас уверенность — выкарабкаемся! Да и, например, в матче с "Ахматом" (1:2) могли рассчитывать на большее. Пропустили от Бериши на последней минуте. Считаю, не заслужили поражения», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

    «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.

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