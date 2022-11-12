Гончаренко: «Урал» был великолепен два последних месяца

«Урал» набрал очки в девятом матче подряд — на счету екатеринбуржцев 7 побед и 2 ничьи.
«Надо сказать, что наша команда была великолепна два последних месяца. Мы играли все матчи на максимуме, сражались в каждом эпизоде, понимая, что нам надо выползать с того места, с которого мы начинали.
Сегодняшний матч — венец проделанной работы. У нас есть еще Кубок, но в чемпионате мы отлично сработали.
Что касается сегодняшнего матча, в целом мы держали игру под контролем. Был мужской футбол, где было много единоборств, где мы провели много качественных атак.
Понимали, что "Факел" будет опасен на стандартных положениях. Но и сами мы тоже умеем действовать на стандартах, что касается атаки и защиты», — сказал Гончаренко «Матч ТВ».