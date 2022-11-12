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    Гончаренко: «Урал» был великолепен два последних месяца

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Факелом» (2:0) в матче 17-го тура РПЛ.

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    «Урал» набрал очки в девятом матче подряд — на счету екатеринбуржцев 7 побед и 2 ничьи.

    «Надо сказать, что наша команда была великолепна два последних месяца. Мы играли все матчи на максимуме, сражались в каждом эпизоде, понимая, что нам надо выползать с того места, с которого мы начинали.

    Сегодняшний матч — венец проделанной работы. У нас есть еще Кубок, но в чемпионате мы отлично сработали.

    Что касается сегодняшнего матча, в целом мы держали игру под контролем. Был мужской футбол, где было много единоборств, где мы провели много качественных атак.

    Понимали, что "Факел" будет опасен на стандартных положениях. Но и сами мы тоже умеем действовать на стандартах, что касается атаки и защиты», — сказал Гончаренко «Матч ТВ».

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