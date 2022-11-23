Гюндоган: Второй гол Японии не должен был случиться, мы же на чемпионате мира

Полузащитник сборной Германиивысказал мнение о поражении от(1:2) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

«Мы слишком упростили задачу Японии. Второй гол, в частности, не должен был случиться, мы на чемпионате мира.

Я не думаю, что когда-либо на чемпионате мира забивали более простой гол

Ману [Нойер] несколько раз спас нас. У нас были невероятные моменты в атаке, но мы не забили второй гол. С нами этого не должно случаться.

Мы не смогли начинать игру от обороны. Мы стали играть длинными пасами. Возникло ощущение, что не все хотели получить мяч. Мы слишком часто теряли мяч», — сказал игрок TZ.