Гюндоган: Второй гол Японии не должен был случиться, мы же на чемпионате мира

Илкай Гюндоган Фото: globallookpress.com
«Мы слишком упростили задачу Японии. Второй гол, в частности, не должен был случиться, мы на чемпионате мира.
Я не думаю, что когда-либо на чемпионате мира забивали более простой гол
Ману [Нойер] несколько раз спас нас. У нас были невероятные моменты в атаке, но мы не забили второй гол. С нами этого не должно случаться.
Мы не смогли начинать игру от обороны. Мы стали играть длинными пасами. Возникло ощущение, что не все хотели получить мяч. Мы слишком часто теряли мяч», — сказал игрок TZ.