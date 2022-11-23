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    Гюндоган: Второй гол Японии не должен был случиться, мы же на чемпионате мира

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    Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган высказал мнение о поражении от Японии (1:2) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Илкай Гюндоган
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    Илкай Гюндоган

    «Мы слишком упростили задачу Японии. Второй гол, в частности, не должен был случиться, мы на чемпионате мира.

    Я не думаю, что когда-либо на чемпионате мира забивали более простой гол

    Ману [Нойер] несколько раз спас нас. У нас были невероятные моменты в атаке, но мы не забили второй гол. С нами этого не должно случаться.

    Мы не смогли начинать игру от обороны. Мы стали играть длинными пасами. Возникло ощущение, что не все хотели получить мяч. Мы слишком часто теряли мяч», — сказал игрок TZ.

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