Дэвис: Уэльс должен быть рад этому очку, учитывая то, как начался этот матч

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Уэльсапрокомментировал ничью с командой США (1:1) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

«Мы должны быть рады этому очку, учитывая то, как мы начали этот матч. Мы проявили мужество и характер, вернувшись в игру подобным образом.

После неудачной первой половины матча мы показали себя с другой стороны и, наверное, разочарованы тем, что не смогли добиться немного большего.

Мы верили в Гарета. Конечно, он наш штатный пенальтист, по-другому и быть не могло. Англия хорошо сыграла сегодня, так что мы не будем недооценивать сборную Ирана. Мы точно знаем, что игра будет трудной», — приводит слова Дэвиса BBC Sport.

США следующий матч проведет 25 ноября против сборной Англии, Уэльс в этот же день сыграет с Ираном.

Календарь и таблица ЧМ-2022

После игрового дня в турнирной таблице группы В следующая ситуация: Англия лидирует (3 очка), США — вторые (1 очко), Уэльс — третий (1 очков), Иран — четвертый (0 очков).