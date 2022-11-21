Ван Бронкхорст уволен с поста главного тренера «Рейнджерс»

Шотландский «Рейнджерс» объявил об увольнениис поста главного тренера команды.

Руководство клуба приняло решение расстаться с нидерландским специалистом в связи с неудовлетворительными результатами.

«Рейнджерс» установили антирекорд Лиги чемпионов, проиграв все матчи группового этапа с разницей мячей 2:22.

В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» занимают второе место, отставая от «Селтика» на девять очков.

Ван Бронкхорст возглавил «Рейнджерс» в ноября 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством дошла до финала Лиги Европы.