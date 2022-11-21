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    Ван Бронкхорст уволен с поста главного тренера «Рейнджерс»

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    Шотландский «Рейнджерс» объявил об увольнении Джованни ван Бронкхорста с поста главного тренера команды.

    Джованни ван Бронкхорст
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    Джованни ван Бронкхорст

    Руководство клуба приняло решение расстаться с нидерландским специалистом в связи с неудовлетворительными результатами.

    «Рейнджерс» установили антирекорд Лиги чемпионов, проиграв все матчи группового этапа с разницей мячей 2:22.

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    • В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» занимают второе место, отставая от «Селтика» на девять очков.

    Ван Бронкхорст возглавил «Рейнджерс» в ноября 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством дошла до финала Лиги Европы.

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