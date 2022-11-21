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    Гол Бейла спас Уэльс от поражения в матче с США на ЧМ-2022

    США — Уэльс: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Уэльса Сборная США
    Сборная США сыграла вничью с командой Уэльса в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2022, проходящего в Катаре.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 36-й минуте открыли американцы. Пулишич по центру разогнал атаку и сделал своевременную проникающую передачу низом на ход Тимоти Веа, который из пределов штрафной протолкнул мяч в сетку под ногой вышедшего из ворот Хеннесси.

    На 80-й минуте в ворота сборной США был назначен пенальти — Рэмси справа прострелил в штрафную, Бэйл грамотно прикрыл мяч корпусом, а Циммерман пошёл в опрометчивый подкат, сбив соперника.

    Сам Гарет Бэйл с точки сильно пробил в правый от себя угол ворот. Голкипер Тёрнер угадал направление удара, немного коснулся мяча, но этого не хватило для спасения.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа B
    США — Уэльс 1:1
    Голы: 1:0 Тимоти Уэа (36'), 1:1 Гарет Бэйл (пенальти) (82') США: Мэтт Тёрнер, Серджино Дест (Деандре Йедлин, 74'), Уолкер Циммерман, Тим Рим, Энтони Робинсон, Уэстон Маккенни (Бренден Ааронсон, 66'), Тайлер Адамс, Юнус Муса (Келлин Перри-Акоста, 74'), Тимоти Уэа (Джордан Моррис, 88'), Джошуа Сарджент (Хаджи Райт, 74'), Кристиан Пулишич Уэльс: Гарри Уилсон (Sorba Thomas, 90'), Даниэль Джеймс (Киффер Мур, 46'), Гарет Бэйл, Неко Уильямс (Бреннан Джонсон, 79'), Этан Ампаду (Joe Morrell, 90'), Аарон Рэмси, Коннор Робертс, Бен Дэвис, Джо Родон, Крис Мепэм, Уэйн Хеннесси Предупреждения: Серджино Дест (11'), Уэстон Маккенни (13'), Гарет Бэйл (40'), Крис Мепэм (45 + 2'), Тим Рим (51'), Келлин Перри-Акоста (90 + 10')

    США следующий матч проведет 25 ноября против сборной Англии (22.00 мск), а Уэльс в этот же день сыграет с Ираном (13.00 мск).

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    После игрового дня в турнирной таблице группы В следующая ситуация: Англия лидирует (3 очка), США — вторые (1 очко), Уэльс — третий (1 очков), Иран — четвертый (0 очков).

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