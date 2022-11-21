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    Бородюк: Сложилось впечатление, что в сборной России не все понимают, куда они приезжают

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Бывший тренер сборной России Александр Бородюк признался, что его разочаровала игра национальной команды в товарищеских матчах с Таджикистаном и Узбекистаном.

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    Оба матча завершились вничью с одинаковым счетом — 0:0. В конце сентября команда Валерия Карпина выиграла у Киргизии (2:1).

    «Хорошо, что сборная России сыграла две товарищеские игры. Важно, что сейчас имеем возможность играть.

    Может быть, в повседневной жизни все ребята сами по себе хорошие. Но они должны понимать, что их оценивают на футбольном поле.

    Если говорить об игре с Узбекистаном, то есть очень много футболистов, которые не дотягивают до среднего европейского уровня. Из этих двух матчей сложилось впечатление, что они еще не до конца понимают, куда приезжают. Приезжают-то они в сборную страны!

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    • Надеюсь, что в следующих матчах наша команда постарается сыграть на результат, заодно порадует всех болельщиков. Понимаю, что товарищеские матчи, но все ждут победного результата», — приводит слова Бородюка «Чемпионат».

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