Защитник «Вероны» готов перейти в клуб РПЛ

Корай Гюнтер Фото: globallookpress.com
«Интерес ЦСКА и "Спартака"? Российские клубы каждый год интересуются Гюнтером.
Сейчас он в сложной ситуации в клубе. Почему он рассматривает Россию в качестве потенциального перехода? Зависит от интереса. Посмотрим. Это возможно.
У Корая не будет проблем с переездом в Россию. Он турецкий игрок, поэтому все будет без сложностей», — рассказал источник издания.
В текущем сезоне Гюнтер провел в чемпионате Италии 13 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.
Минувшим летом сообщалось об интересе к Гюнтеру со стороны ЦСКА.
Напомним, в середине октября «Верону» возглавил экс-игрок «Спартака» Сальваторе Боккетти.