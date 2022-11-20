Защитник «Вероны» готов перейти в клуб РПЛ

Защитник «Вероны»может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Интерес ЦСКА и "Спартака"? Российские клубы каждый год интересуются Гюнтером.

Сейчас он в сложной ситуации в клубе. Почему он рассматривает Россию в качестве потенциального перехода? Зависит от интереса. Посмотрим. Это возможно.

У Корая не будет проблем с переездом в Россию. Он турецкий игрок, поэтому все будет без сложностей», — рассказал источник издания.

В текущем сезоне Гюнтер провел в чемпионате Италии 13 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.

Минувшим летом сообщалось об интересе к Гюнтеру со стороны ЦСКА.

Напомним, в середине октября «Верону» возглавил экс-игрок «Спартака» Сальваторе Боккетти.