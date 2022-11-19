«Индепендьенте» сделал предложение ЦСКА по Гайчу

«Индепендьенте» хочет подписать форварда ЦСКА, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

Аргентинский клуб отправил красно-синим официальное предложение об аренде на год с опцией выкупа 50% прав на игрока.

При этом в москвичи еще не определились с дальнейшей судьбой игрока. Окончательное решение по форварду будет принято после оставшихся матчей Кубке России.

В составе армейцев футболист провел 30 матчей и забил три мяча. Его контракт заканчивается летом 2025 года.

Прошлый сезон аргентинец провел в аренде в испанской «Уэске», а в прозапрошлом сезоне полгода выступал в итальянском «Беневенто».