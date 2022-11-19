ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вечное противостояние Месси и РоналдуОчередной раунд звездной дуэли. Сцена ЧМ-2022 готова принять Месси и Роналду
  • 08:01
    • Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator в легком весе
  • 01:28
    • Рублев победил Циципаса и пробился в полуфинал Итогового турнира ATP
    Все новости спорта

    «Индепендьенте» сделал предложение ЦСКА по Гайчу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Трансферы Футбол России РПЛ ЦСКА Латинская Америка
    «Индепендьенте» хочет подписать форварда ЦСКА Адольфо Гайча, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

    Адольфо Гайч
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Адольфо Гайч

    Аргентинский клуб отправил красно-синим официальное предложение об аренде на год с опцией выкупа 50% прав на игрока.

    При этом в москвичи еще не определились с дальнейшей судьбой игрока. Окончательное решение по форварду будет принято после оставшихся матчей Кубке России.

    В составе армейцев футболист провел 30 матчей и забил три мяча. Его контракт заканчивается летом 2025 года.

    Прошлый сезон аргентинец провел в аренде в испанской «Уэске», а в прозапрошлом сезоне полгода выступал в итальянском «Беневенто».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выезд в Челябинск «Магнитка» должна закрывать победой
  • «Трактор» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Добудет ли Казахстан викторию?
  • ОАЭ — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 3.36
    •
  • Катар выиграет у Эквадора со счетом 1:0?
  • Катар — Эквадор. Прогноз и ставки
  • 3.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.02
  • Экспресс дня 19 ноября
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  3.36
  • Прогноз на матч ОАЭ — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.22
  • Прогноз на матч Катар — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Узбекистан — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Кто выиграет ЧМ-2022
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Миннесота — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Вашингтон — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Спивак — Льюис
  • Бокс
  • Завтра в 02:40
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры