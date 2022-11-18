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    Глава ФИФА: Судьи — это самая важная команда на ЧМ, без них не было бы чемпионата

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    Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал поддержать судей на чемпионате мира в Катаре.

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    «Эти 129 судей выполняют самую сложную работу среди всех нас, здесь, в Катаре, или дома. Это профессионалы высочайшего уровня, их мотивация запредельна.

    Для нас это не просто одна команда — это команда номер один. Это самая важная команда на чемпионате мира, ведь без команды судей чемпионата бы не было», — заявил Инфантино пресс-службе ФИФА.

    Глава Международной футбольной федерации призвал болельщиков, которые злятся на решения арбитров, поставить себя на место судей.

    «Я такой же фанат, как и все кругом, и я тоже расстраиваюсь, как и вы, когда случается ошибка или когда я просто не согласен с решением рефери, потому что болею за конкретную команду.

    Прошу каждого постараться поставить себя на место арбитра лишь на мгновение — [представьте], что вы находитесь на поле на глазах у 80 000 человек, пришедших на стадион, и еще несколько сотен миллионов смотрят это по телевизору, а вам надо принимать мгновенные решения, которые могут повлиять на целые страны.

    3 миллиона человек будут смотреть матчи на стадионах, 5 миллиардов — на ТВ, и они по косточкам разберут каждое принятое или не принятое арбитрами решение.

    Учитывая высочайший уровень подготовки, я целиком уверен в команде номер один. Нужно уважать судей, уважать их работу, их профессионализм, который поднял их на этот уровень, подготовку, которую они прошли», — подчеркнул Инфантино.

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