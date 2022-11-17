Швеция в гостях обыграла Мексику

Сборная Швеции обыграла сборную Мексики (2:1) в товарищеском матче.

Счет был открыт только на 54-й минуте матча. Шведский полузащитник Маркус Рохден поразил ворота соперника.

Уже на 60-й минуте мексиканцам удалось сравнять счет. Отличился Эрнесто Вега с передачи Эктора Эрреры.

Ближе к концу встречи полузащитник сборной Швеции Маттиас Сванберг сделал счет 2:1 и принес победы для своей команды.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Мексика — Швеция 1:2 Голы: 0:1 Marcus Rohden (55'), 1:1 Алексис Вега (60'), 1:2 Маттиас Сванберг (84') Мексика: Гильермо Очоа, Хорхе Санчес, Сесар Монтес, Эктор Морено, Хесус Гальярдо, Карлос Родригес, Эктор Эррера, Luis Chavez, Уриэль Антуна, Henry Martin, Алексис Вега Швеция: Viktor Gyokeres, Энтони Эланга, Маттиас Сванберг, Йеспер Карлстрём, Samuel Gustafson, Marcus Rohden, Людвиг Аугустинсон, Виктор Линделёф, Isak Hien, Эмиль Хольм, Кристоффер Нордфельдт Предупреждение: Алексис Вега (82')

Сборная Мексики провела товарищескую игру со Швецией в рамках подготовки к чемпионату мира в Катаре. На групповой стадии мексиканцы сыграют с Польшей, Аргентиной и Саудовской Аравией.