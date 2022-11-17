Песьяков повредил голеностоп в матче с Таджикистаном

Врачпо футболусообщил предварительный диагноз вратаря, получившего травму в товарищеском матче с командой(0:0).

Дебютировавший в национальной команде Песьяков вышел на поле в Душанбе после перерыва, однако был заменен из‑за повреждения на 53‑й минуте.

«По итогам осмотра у Песьякова (диагностировано) повреждение связок голеностопа», — приводит слова Вартапетова сайт «Матч ТВ».

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отметил, что окончательный диагноз вратаря будет известен в пятницу, 18 ноября.

Бывший врач тульского «Арсенала» и московского «Локомотива» Александр Резепов оценил, сколько времени может потребоваться голкиперу «Ростова» на восстановление.

«Сергей три раза подвернул голеностопный сустав вовнутрь. По видео похоже на повреждение латерального (внешнего) связочного аппарата правого голеностопного сустава.

Я уверен, что врачи сборной и клуба сделают МРТ и выберут правильную тактику лечения. При самом лучшем раскладе Песьякова ждут 3–4 недели консервативного лечения.

Если же будет диагностирован разрыв, может понадобиться операция. Это уже срок до трех месяцев. Здоровья Сергею! Врачи сборной и "Ростова" разберутся в ситуации и помогут поскорее выздороветь», — рассказал Резепов «Матч ТВ».

Через три дня команда Валерия Карпина встретится со сборной Узбекистана. Матч пройдет в Ташкенте.