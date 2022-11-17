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    Сборная Италии расправилась с Албанией

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Италии Футбол Италии Сборная Албании
    Сборная Италии взяла вверх над Албанией (3:1) в товарищеском матче.

    Сборная Италии
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    Сборная Италии

    Сборная Албании открыла счет в матче на 16-й минуте. Отличился защитник команды Ардиан Исмайли. Спустя 4 минуты после гола албанцев сборная Италии сравняла счет. Гол на счету Джованни Ди Лоренцо.

    На 25-й минуте первого тайма итальянцы вышли вперед. Гол забил полузащитник Винченцо Грифо с передачи Джакомо Распадори.

    Во втором отрезке матча итальянская сборная укрепила свое преимущество. Винченцо Грифо сделал дубль и поставил точку в этом матче.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Албания — Италия 1:3
    Голы: 1:0 Ардиан Исмайли (16'), 1:1 Джованни Ди Лоренцо (21'), 1:2 Винченцо Грифо (26'), 1:3 Винченцо Грифо (64') Албания: Этрит Бериша, Эльсеид Хюсай, Ардиан Исмайли, Мараш Кумбула, Энеа Михай, Эрмир Леньяни, Недим Байрами, Амир Абраши, Кейди Баре, Армандо Броя, Мюрто Узуни Италия: Винченцо Грифо, Джакомо Распадори, Николо Дзаньоло, Федерико Димарко, Марко Верратти, Сандро Тонали, Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Бастони, Леонардо Бонуччи, Джорджио Скальвини, Алекс Мерет Предупреждения: Мараш Кумбула (45 + 3'), Кейди Баре (61'), Марко Верратти (61'), Одисе Роши (65')

    Следующий товарищеский матч сборная Италии проведет 20 ноября против Австралии.

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