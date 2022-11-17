Сборная Италии расправилась с Албанией

Сборная Италии взяла вверх над Албанией (3:1) в товарищеском матче.

Сборная Албании открыла счет в матче на 16-й минуте. Отличился защитник команды Ардиан Исмайли. Спустя 4 минуты после гола албанцев сборная Италии сравняла счет. Гол на счету Джованни Ди Лоренцо.

На 25-й минуте первого тайма итальянцы вышли вперед. Гол забил полузащитник Винченцо Грифо с передачи Джакомо Распадори.

Во втором отрезке матча итальянская сборная укрепила свое преимущество. Винченцо Грифо сделал дубль и поставил точку в этом матче.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Албания — Италия 1:3 Голы: 1:0 Ардиан Исмайли (16'), 1:1 Джованни Ди Лоренцо (21'), 1:2 Винченцо Грифо (26'), 1:3 Винченцо Грифо (64') Албания: Этрит Бериша, Эльсеид Хюсай, Ардиан Исмайли, Мараш Кумбула, Энеа Михай, Эрмир Леньяни, Недим Байрами, Амир Абраши, Кейди Баре, Армандо Броя, Мюрто Узуни Италия: Винченцо Грифо, Джакомо Распадори, Николо Дзаньоло, Федерико Димарко, Марко Верратти, Сандро Тонали, Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Бастони, Леонардо Бонуччи, Джорджио Скальвини, Алекс Мерет Предупреждения: Мараш Кумбула (45 + 3'), Кейди Баре (61'), Марко Верратти (61'), Одисе Роши (65')

Следующий товарищеский матч сборная Италии проведет 20 ноября против Австралии.