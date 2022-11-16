Манчини: Италия должна была сыграть на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Италиивысказался об отсутствии команды на ЧМ-2022.

«Мы заслуживали поехать на турнир, но упустили возможности, которые у нас были. Это футбол. После большого удовлетворения пришло большое разочарование.

Чемпионат мира без Италии — это другое. Будем стараться, чтобы такого больше не было. Мы сможем снова стать большой силой, как на Евро-2020», — приводит слова Манчини официальный сайт федерации футбола Италии.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Напомним, что итальянцы уступили первое место в отборочной группе сборной Швейцарии, а затем неожиданно проиграли Северной Македонии в плей-офф за путнвку на мундиаль.