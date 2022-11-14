ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хамес РодригесКак ЧМ-2022 повлияет на трансферную кампанию. Топ-клубы рискуют нарваться на нового Хамеса Родригеса
  • 14:24
    • Стало известно, почему Кузяев пропустит матчи с Таджикистаном и Узбекистаном
  • 14:12
    • Вела и Чичарито не попали в состав сборной Мексики на ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Одноклубник Головина заменил Кимпембе в составе сборной Франции на ЧМ-2022

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная Франции Футбол Франции ЧМ-2022 Монако ПСЖ
    Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснель Кимпембе не сыграет за сборную Франции на чемпионате мира в Катаре.

    Преснель Кимпембе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Преснель Кимпембе

    Вместо Кимпембе в национальную команду вызван защитник «Монако» Аксель Дисаси, сообщает пресс-служба Les Bleu.

    Кимпембе не успел набрать форму после травмы, в связи с чем главный тренер сборной Франции Дидье Дешам исключить его из окончательного состава.

    Ранее стало известно, что Маркус Тюрам занял последнее место в составе сборной Франции на ЧМ-2022.

  • В ожидании ЧМ-2022. Чемпионы на грани провала?
  • Представляем сборную, которая будет защищать титул сильнейшей команды планеты — Францию
  • 05/10/2022

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет на групповом этапе с командами Австралии, Дании и Туниса.

    Сообщалось, что после ЧМ-2022 сборную Франции возглавит Зинедин Зидан.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев обыграет Рублева с разгромным счетом?
  • Медведев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Воспользуются ли спартаковцы не лучшей формой «Динамо» Москва?
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Джокович продлит серию победу над Циципасом?
  • Циципас — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.18
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 23:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Циципас — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Бостон Селтикс — Оклахома-Сити Тандер
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Майами Хит — Финикс Санз
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры