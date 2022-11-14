Одноклубник Головина заменил Кимпембе в составе сборной Франции на ЧМ-2022

Защитник «Пари Сен-Жермен»не сыграет за сборную Франции на чемпионате мира в Катаре.

Вместо Кимпембе в национальную команду вызван защитник «Монако» Аксель Дисаси, сообщает пресс-служба Les Bleu.

Кимпембе не успел набрать форму после травмы, в связи с чем главный тренер сборной Франции Дидье Дешам исключить его из окончательного состава.

Ранее стало известно, что Маркус Тюрам занял последнее место в составе сборной Франции на ЧМ-2022.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет на групповом этапе с командами Австралии, Дании и Туниса.

Сообщалось, что после ЧМ-2022 сборную Франции возглавит Зинедин Зидан.