Солигорский «Шахтер» в четвертый раз стал чемпионом Белоруссии

Солигорскийодержал домашнюю победу над(4:1) в заключительном туре чемпионата Белоруссии.

В составе победителей дубль оформил Максим Скавыш, еще по разу отличились Игор Иванович и Валон Ахмеди.

Футбол. Белоруссия. Высшая лига Шахтёр Солигорск — Белшина 4:1 Голы: 1:0 Максим Скавыш (50'), 2:0 Igor Ivanovic (пенальти) (56'), 3:0 Максим Скавыш (63'), 3:1 Egor Troyakov (72'), 4:1 Valon Ahmedi (78')

«Шахтер» набрал 65 очков и третий раз кряду стал победителем чемпионата. Второе место в турнирной таблице занял «Энергетик‑БГУ» (60), третье — БАТЭ (59), четвертое — минское «Динамо» (59).

Солигорцы стали четырехкратными чемпионами страны (2005, 2020, 2021, 2022).