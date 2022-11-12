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    Солигорский «Шахтер» в четвертый раз стал чемпионом Белоруссии

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    Солигорский «Шахтер» одержал домашнюю победу над «Белшиной» (4:1) в заключительном туре чемпионата Белоруссии.

    Солигорский «Шахтер»
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    Солигорский «Шахтер»

    В составе победителей дубль оформил Максим Скавыш, еще по разу отличились Игор Иванович и Валон Ахмеди.

    Футбол. Белоруссия. Высшая лига
    Шахтёр Солигорск — Белшина 4:1
    Голы: 1:0 Максим Скавыш (50'), 2:0 Igor Ivanovic (пенальти) (56'), 3:0 Максим Скавыш (63'), 3:1 Egor Troyakov (72'), 4:1 Valon Ahmedi (78')

    «Шахтер» набрал 65 очков и третий раз кряду стал победителем чемпионата. Второе место в турнирной таблице занял «Энергетик‑БГУ» (60), третье — БАТЭ (59), четвертое — минское «Динамо» (59).

    Солигорцы стали четырехкратными чемпионами страны (2005, 2020, 2021, 2022).

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