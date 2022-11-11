Мбаппе: Чемпионат мира в России изменил мою жизнь

Форвардвспомнил о триумфе французской сборной на чемпионате мира 2018 года в России. Игрок отметил, что это событие изменило его жизнь. Об этом сообщает Sports Illustrated.

«Это изменило мою жизнь. После того чемпионата мира всё было по-другому, потому что весь мир его смотрел. А когда ты делаешь что-то хорошее, потом все начинают сходить с ума.

Я был известен до чемпионата мира, но не так сильно. Это стало безумием. Мне потребовалось некоторое время, чтобы научиться сохранять спокойствие», — сказал Мбаппе.

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе провел 7 матчей на чемпионате мира в России, в которых отметился 4-мя голами и одной голевой передачей. За всю карьеру в составе сборной Франции игрок успел выступить 59 раз, забив 28 мячей.