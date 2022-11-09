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    Швейцарцы назвали окончательный состав на ЧМ-2022

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    Тренерский штаб сборной Швейцарии во главе с Муратом Якином назвал окончательный состав на чемпионат мира в Катаре.

    Джердан Шакири
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    Джердан Шакири

    Вратари: Янн Зоммер («Боруссия» М), Грегор Кобель («Боруссия» Д), Йонас Омлин («Монпелье»), Филипп Кен («Ред Булл Зальцбург»);

    защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Эрай Джемерт («Валенсия»), Нико Эльведи («Боруссия» М), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Сильван Видмер («Майнц»), Эдимилсон Фернандеш («Майнц»);

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    • полузащитники: Мишель Эбишер («Болонья»), Фабиан Фрай («Базель»), Ремо Фройлер («Ноттингем»), Ардон Яшари («Люцерн»), Фабиан Ридер («Янг Бойз»), Джибрил Соу («Айнтрахт» Ф), Гранит Джака («Арсенал»), Денис Закария («Челси»);

    нападающие: Брил Эмболо («Монако»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Ноа Окафор («Ред Булл Зальцбург»), Харис Сеферович («Галатасарай»), Джердан Шакири («Чикаго»), Ренато Штеффен («Лугано»), Рубен Варгас («Аугсбург»).

    ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе швейцарцы сыграют с Бразилией, Камеруном и Сербией.

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