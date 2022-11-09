Ловрен попал в состав сборной Хорватии на ЧМ-2022

В список из 26-ти игроков вошел защитник «Зенита» Деян Ловрен.
Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ивица Ивушич («Осиек»), Иво Грбич («Атлетико»);
защитники: Домагой Вида (АЕК), Деян Ловрен («Зенит»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Йосип Юранович («Селтик»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Борна Соса («Штутгарт»), Йосип Станишич («Бавария»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало («Динамо» Загреб);
полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Маер («Ренн»), Кристиян Якич («Айнтрахт» Франкфурт), Лука Сучич («Зальцбург»);
нападающие: Иван Перишич («Тоттенхэм»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливая («Хайдук» Сплит).
ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Хорватия сыграет на групповом этапе с командами Бельгии, Канады и Марокко.