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    Моуринью прокомментировал ничью с «Сассуоло»

    «Сассуоло» — «Рома»: счет 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Рома Сассуоло
    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после ничьи с «Сассуоло» в матче 14-го тура Серии А (1:1) высказался о непрофессионализме одного из своих игроков.

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    «Мы провели хороший матч, с позитивным, серьёзным настроем. Мы попытались выиграть у сложного соперника, и жаль, что усилия целой команды были преданы отношением одного непрофессионального игрока. Я такого не говорил после прошлой игры с "Лацио", потому что у меня тогда не было претензий к Ибаньесу, ведь ошибка как у него — это часть игры. Другое дело — халатное отношение к игре и товарищам по команде.

    О каком игроке сегодня идёт речь? Скажу только, у меня на поле было 16 игроков, и отношение к делу только 15 из них мне понравилось. Одному из игроков я сказал, почему подобное поведение на поле, как сегодня, должно больше никогда не повторяться. Теперь постараемся закрыть этот отрезок тремя очками в следующем матче», — приводит слова Моуринью журналист Альфредо Педулла.

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