Источник: Мане пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

Нападающий «Баварии» и сборной Сенегалане сыграет на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

По информации L'Équipe, травма, которую Мане получил в матче чемпионата Германии против «Вердера» (6:1), оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.

На 15-й минуте матча 30-летний футболист сел на газон и схватился за внешнюю часть колена. Он продолжил поединок, но вскоре был заменен.

Отмечается, что Мане повредил сухожилие. На восстановление ему понадобится как минимум несколько недель.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сенегал сыграет на групповом этапе с командами Катара, Эквадора и Нидерландов.