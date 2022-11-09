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    Источник: Мане пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

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    Нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане не сыграет на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

    Садио Мане
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    Садио Мане

    По информации L'Équipe, травма, которую Мане получил в матче чемпионата Германии против «Вердера» (6:1), оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.

    На 15-й минуте матча 30-летний футболист сел на газон и схватился за внешнюю часть колена. Он продолжил поединок, но вскоре был заменен.

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    • Отмечается, что Мане повредил сухожилие. На восстановление ему понадобится как минимум несколько недель.

    ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сенегал сыграет на групповом этапе с командами Катара, Эквадора и Нидерландов.

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